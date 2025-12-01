Кабмін оновив операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року

В Уряді оновили операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року. Це потрібно для забезпечення сталого розвитку лісового господарства та прозорості системи управління.

Операційний план оновлений Кабміном

Уряд оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки), повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко. Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління.

Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління,

– підкреслила Юлія Свириденко.

У Кабміні зазначають, що план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.

