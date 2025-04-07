Незаконно отчужденные земли можно оставить: Зеленский подписал закон

Ранее незаконно отчужденные земли надо было вернуть владельцу независимо от срока. Сейчас же эту норму отменили, что может иметь ряд юридических проблем.

Что будет с незаконно отчужденными землями

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12089, который меняет Гражданский кодекс и усиливает права добросовестных приобретателей земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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В законопроекте указано, что если с момента незаконного отчуждения земли прошло более 10 лет, государство или община больше не смогут вернуть эти участки. Это касается в частности лесов, прибрежных полос и других природных территорий.

Если же суд примет решение о возвращении земли до 10 лет после отчуждения, государство или община должны компенсировать новому владельцу рыночную стоимость. Но компенсации самим государству или общине законом не предусмотрено.

Какие могут быть исключения

В то же время действуют исключения: закон не распространяется на стратегические земли, объекты критической инфраструктуры, культурное наследие и природоохранные территории. Однако активисты указывают на пробелы в формулировках, которые могут сделать невозможным их возвращение.

В движении "Честно" отмечают, что предложенные в законопроекте формулировки могут усложнить возвращение имущества и земель на временно оккупированных Россией территориях Украины, хотя на это прямо указало главное юридическое управление Верховной Рады.

Важно! Активисты также отмечают, что границы многих природоохранных или исторических земель до сих пор не определены в Государственном земельном кадастре. Поэтому государство рискует потерять правовые механизмы для возвращения таких активов.