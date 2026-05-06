Посевная под угрозой: Украина резко отстает по темпам сева ключевых культур

Украинские аграрии в 2026 году столкнулись с серьезным отставанием посевной кампании. Из-за неблагоприятной погоды темпы сева ключевых культур значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Погодные условия затормозили посевную кампанию

Затяжная и холодная весна вместе с чрезмерным увлажнением почв после зимы существенно усложнили старт полевых работ, сообщает УКАБ. В результате посевная кампания яровых культур, особенно поздних, в этом году затянулась.

Несмотря на то, что аграрии почти завершили сев яровой пшеницы и ячменя, ситуация с другими культурами остается сложной. Прежде всего речь идет о кукурузе, подсолнечнике и сое, где темпы выполнения работ существенно отстают от показателей прошлых сезонов.

По состоянию на начало мая 2026 года засеяно лишь около 30% площадей под кукурузой и подсолнечником и примерно 18% – под соей. Для сравнения, в этот же период в 2024 и 2025 годах уровень выполнения работ был в разы выше.

Урожай под риском из-за задержек

Специалисты предупреждают, что такое отставание может негативно повлиять на будущую урожайность. Наибольшие риски связаны с кукурузой, поскольку эта культура требует длительного периода для созревания.

В случае дальнейших задержек аграриям придется либо переходить на скороспелые гибриды, или работать в условиях повышенных рисков. Дополнительные проблемы могут возникнуть из-за активного развития сорняков и болезней.

Еще одним вызовом стало резкое изменение погодных условий: после холодного периода быстро наступило потепление, что может привести к потере почвенной влаги. В таких условиях аграриям придется максимально ускорять работы, чтобы минимизировать потенциальные потери урожая.

Заморозки ударили по урожаю: как холодный апрель повлиял на агросектор?

Апрель в Украине был холодным, что привело к задержке развития сельскохозяйственных культур на полторы-две недели.

Заморозки особенно сильно ударили по плодовым деревьям, а дефицит осадков осложнил посевную поздних культур.

Озимые культуры находились в относительно благоприятных условиях для укоренения и весенней вегетации. Посевы ранних яровых культур в большинстве регионов достигли фазы массовых всходов, что свидетельствует о в целом стабильной ситуации в этом сегменте.