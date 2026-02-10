Цены на овощи преимущественно растут: что на прошлой неделе подорожало больше всего

На прошлой неделе на украинском рынке зафиксировали преимущественный рост цен на овощи. Во фруктовом сегменте тенденции были разнонаправленными: одни позиции подорожали, другие продолжили дешеветь.

Как изменились цены на овощи в Украине?

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно росли, сообщает EastFruit. Начали дорожать столовые свекла (с 7 – 9 до 7 – 10 гривен за килограмм).

Читайте также Тепличные помидоры в Украине снова подорожали: что толкает цены вверх

После незначительного снижения на предыдущей неделе снова начали расти цены на огурцы (с 120 – 130 до 140 – 170 гривен за килограмм). Увеличилась стоимость килограмма сладкого (с 145 – 160 до 180 – 200 гривен за килограмм) и горького перца (со 100 – 180 до 190 – 210 гривен за килограмм). Дороже, чем неделей ранее, продавалась пекинская капуста (с 22 – 25 до 25 – 30 гривен за килограмм).

В то же время цены на брокколи снизились (с 190 – 210 до 160 – 170 гривен за килограмм). Подорожали чеснок (с 50 – 120 до 60 – 125 гривен за килограмм) и зеленый лук.

Какие фрукты подорожали?

Фруктовый сегмент отметился подорожанием яблоки (с 15 – 35 до 30 – 45 гривен за килограмм). Продолжают снижаться цены на виноград (с 140 – 180 до 60 – 170 гривен за килограмм). Мандарин подорожал (с 60 – 100 до 70 – 130 гривен за килограмм), а апельсин подешевел.

Начали расти цены на хурму и гранат. Дороже, чем неделей ранее, продавался киви (с 110 – 170 до 140 – 180 гривен за килограмм).

Тепличные огурцы в Украине снова дорожают: цены за неделю выросли на 12%