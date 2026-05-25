Новый урожай давит на украинский рынок: как изменились цены на овощи и ягоды

Украинский плодоовощной рынок демонстрирует разнонаправленную ценовую динамику. Пока капуста нового урожая и земляника дешевеют, морковь, огурцы и прошлогодняя капуста продолжают дорожать.

Молодые овощи дешевеют, старые запасы дорожают

На украинском рынке овощей наблюдается заметное изменение ценовых тенденций, сообщает EastFruit. Наибольшее удешевление зафиксировали в сегменте капусты нового урожая, предложение которой стремительно растет (с 34 – 38 до 18 – 22 гривен за килограмм).

В то же время прошлогодняя капуста демонстрирует противоположный тренд. Из-за сокращения запасов и ограниченного предложения ее стоимость продолжает повышаться (с 15 – 17 до 22 – 24 гривен за килограмм).

Дальнейший рост цен наблюдается и на рынке моркови (с 16 – 19 до 20 – 26 гривен за килограмм). Кроме того, сузился ценовой диапазон на картофель (с 34 – 38 до 18 – 22 гривен за килограмм), что свидетельствует о постепенном выравнивании рынка после предыдущих колебаний.

Вторую неделю подряд дорожает огурец (с 35 – 95 до 68 – 100 гривен за килограмм), что также указывает на активный спрос или ограниченное предложение в этом сегменте.

Зелень и ягоды дешевеют, баклажан прибавляет в цене

Отдельные овощные позиции на этой неделе демонстрировали спад цен. В частности, дешевле стал кабачок, а также снизилась стоимость цветной и пекинской капусты. Подешевела и зелень, традиционно реагирует на увеличение сезонного предложения.

Зато баклажан пошел в противоположном направлении – его цена выросла (с 70 – 90 до 140 – 150 гривен за килограмм).

Фруктово-ягодный сегмент также не остался в стороне от ценовых изменений. На рынке зафиксировали очередное снижение стоимости земляники садовой, что связано с увеличением поступления ягоды от украинских производителей и высокой конкуренцией между продавцами.

