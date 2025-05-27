Поляки довольны: готовятся переговоры о новом торговом соглашении между ЕС и Украиной

С 6 июня этого года Евросоюз должен вернуть квоты на украинские сельхозтовары. По этому поводу уже готовятся переговоры, а большинство стран, заинтересованных в этих квотах уже довольны их введением.

Переговоры о возвращении квот начались

Варшава довольна восстановлением с 6 июня 2025 года квот на импорт агропродукции из Украины в ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Начинаются переговоры между Европейским Союзом и Украиной относительно нового торгового соглашения, а их ход будет зависеть от ситуации на фронте.

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Об этом перед заседанием Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству заявил в понедельник в Брюсселе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский.

Сейчас мы возвращаемся к товарообмену, предусмотренного Соглашением об ассоциации. Эти объемы очень выгодны для нас, поскольку квоты на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины очень низкие,

– заявил Секерский.

Польский министр отметил, что в торговле ЕС с Украиной должно быть "сохранено равновесие", а Украина должна начать производить агропродукцию по европейским стандартам.

Польские фермеры и польские потребители также поддерживают то, чтобы эти товары в качественном отношении соответствовали товарам, которые мы производим в Европе,

– подчеркнул Секерский.

Чиновник добавил, что это приведет к "росту цен на украинские товары" в ЕС.

Если они не будут использовать все запрещенные в Евросоюзе средства, а они их сейчас используют, то производственные расходы также вырастут,

– констатировал Секерский.

Важно! Министр также сообщил, что продолжается подготовительная фаза к переговорам по заключению нового торгового соглашения между ЕС и Украиной, которые будет вести Еврокомиссия. Он добавил, что их ход будет зависеть также от ситуации на фронте. По его словам, надо учитывать, что в зависимости от военной ситуации дискуссия о степени открытости и либерализации европейского рынка для украинских товаров может иметь разный характер.