Поляки довольны: готовятся переговоры о новом торговом соглашении между ЕС и Украиной
- ЕС возвращает квоты на украинские сельхозтовары с 6 июня 2025 года, что удовлетворяет Польшу и другие страны.
- Переговоры о новом торговом соглашении между ЕС и Украиной зависят от военной ситуации; Польша поддерживает европейские стандарты качества для украинских товаров.
С 6 июня этого года Евросоюз должен вернуть квоты на украинские сельхозтовары. По этому поводу уже готовятся переговоры, а большинство стран, заинтересованных в этих квотах уже довольны их введением.
Переговоры о возвращении квот начались
Варшава довольна восстановлением с 6 июня 2025 года квот на импорт агропродукции из Украины в ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Начинаются переговоры между Европейским Союзом и Украиной относительно нового торгового соглашения, а их ход будет зависеть от ситуации на фронте.
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Об этом перед заседанием Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству заявил в понедельник в Брюсселе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский.
Сейчас мы возвращаемся к товарообмену, предусмотренного Соглашением об ассоциации. Эти объемы очень выгодны для нас, поскольку квоты на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины очень низкие,
– заявил Секерский.
Польский министр отметил, что в торговле ЕС с Украиной должно быть "сохранено равновесие", а Украина должна начать производить агропродукцию по европейским стандартам.
Польские фермеры и польские потребители также поддерживают то, чтобы эти товары в качественном отношении соответствовали товарам, которые мы производим в Европе,
– подчеркнул Секерский.
Чиновник добавил, что это приведет к "росту цен на украинские товары" в ЕС.
Если они не будут использовать все запрещенные в Евросоюзе средства, а они их сейчас используют, то производственные расходы также вырастут,
– констатировал Секерский.
Важно! Министр также сообщил, что продолжается подготовительная фаза к переговорам по заключению нового торгового соглашения между ЕС и Украиной, которые будет вести Еврокомиссия. Он добавил, что их ход будет зависеть также от ситуации на фронте. По его словам, надо учитывать, что в зависимости от военной ситуации дискуссия о степени открытости и либерализации европейского рынка для украинских товаров может иметь разный характер.