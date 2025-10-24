Украинские аграрии продают сою переработчикам из-за конкуренции на мировом рынке

На мировом рынке сои сложилась довольно сильная конкуренция из-за отказа Китая покупать американскую сою. Украинские переработчики же начали скупать сою на внутреннем рынке.

На рынке сои серьезная конкуренция

Большой объем американской сои, которую отказывается покупать Китай, продолжает экспансию на другие рынки и создает конкурентное давление на цены украинской сои, передает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Проблемы с уплатой пошлин производителями остаются, поскольку таможенники для ускорения оформления предлагают заплатить 10% пошлину, как гарантийный платеж, пока оформляются документы, поэтому фермеры не спешат продавать на экспорт сою и рапс, ожидая урегулирования этих вопросов.

Обратите внимание! В течение недели экспортные цены на сою с ГМО оставались на уровне 388–390 долларов за тонну или 16 800–16900 гривен за тонну, а на сою без ГМО – на уровне 18 000–18 200 гривен за тонну или 420–430 долларов за тонну с доставкой до черноморских портов. При этом спрос со стороны переработчиков остается высоким, и они предлагают 16500-17100 гривен за тонну за сою с ГМО с доставкой на завод, поэтому производители активно продают продукцию на внутреннем рынке.

Экспорт сои из Украины за первые 15 дней октября составил 82 тысяч тонн по сравнению с 234 тысяч тонн за такой же период прошлого года, а общий экспорт в 2025/26 МГ достиг 160,2 тысячи тонн (550 тысяч тонн в прошлом году).

Уменьшение количества осадков позволило ускорить уборку, но производители в первую очередь пытаются собрать подсолнечник, поэтому за неделю соя обмолочена лишь на 6% площадей, а всего по состоянию на 16 октября – с 62% площадей или 1,34 миллиона гектар намолочено 3,08 миллиона тонн сои при урожайности 2,29 тонны с гектара, тогда как в прошлом году на эту дату с 88% площадей было намолочено 5,2 миллиона тонн сои с урожайностью 2,26 тонны с гектара.

Важно! Более высокая урожайность и большие площади сева могут увеличить урожай сои в Украине до уровня, прогнозируемого USDA, но вопрос, позволит ли погода завершить уборку без потерь. Увеличение предложения на внутреннем рынке столкнется с падением спроса на внешнем, поскольку дешевая американская соя попадает на традиционные украинские рынки.

Какова ситуация на мировом рынке?

Поставки сои из США за неделю выросли на 45% до 1,47 миллиона тонн (в направлении Мексики, Пакистана, Бангладеш, Вьетнама и Египта), а всего с 1 сентября по 9 октября США экспортировали 5,54 миллиона тонн сои, что на 30,9% уступает прошлогодним темпам.

Ноябрьские фьючерсы на сою в Чикаго вчера выросли на 1,2% до 379,1 доллара за тонну (+2,5% за неделю, +2,2% за месяц) на фоне новых заявлений Трампа о том, что он ожидает восстановления Китаем закупки сои на уровне предыдущих лет (в конце октября планируется встреча лидеров США и Китая в Южной Корее).

По обнародованным в понедельник данным Главного таможенного управления Китая, импорт сои из США в сентябре упал до нуля по сравнению с 1,7 миллиона тонн годом ранее, тогда как в целом в сентябре Китай импортировал 12,87 миллиона тонн сои, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений.

Поставки из Бразилии в прошлом месяце выросли на 29,9% в годовом исчислении до 10,96 миллиона тонн, что составило 85,2% от общего объема импорта масличных культур в страну, тогда как поставки из Аргентины выросли на 91,5% до 1,17 миллиона тонн.

Стоимость подсолнечника продолжает расти несмотря на увеличение предложения