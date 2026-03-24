Блокада Ормузского пролива угрожает украинскому зерну: ждать ли дефицита продуктов

Агропромышленный комплекс является одной из фундаментальных составляющих экономики Украины, и его роль значительно возросла после 2022 года. Впрочем, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке может существенно повлиять на мировой агросектор, в том числе и украинский.

Речь идет не только о влиянии от подорожания топлива до рекордных показателей, но и о сокращении поставок удобрений Ормузским проливом, через который проходит до более 40% всех поставок карбамида и фосфатных добавок. Надо учесть и то, что цены на эти вещества всегда были одной из ключевых статей расходов в фермерской и сельскохозяйственной экономике.

24 Канал узнал, как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на украинское сельское хозяйство, большая ли доля удобрений в Украину поставляется через Ормузский пролив и какие риски это создает для отечественного аграрного сектора.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на мировые поставки удобрения?

Предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН, исследователей Международного института исследований продовольственной политики (IFPRI) и рыночных данных, собранных S&P Global Energy, свидетельствуют о том, что влияние от конфликта распространяется за пределы региона не только из-за роста цен на топливо и нарушения морских путей, но и из-за сокращения поставок удобрений. А это все в общем влияет на мировое производство продуктов питания.

Как известно, из-за перекрытия Ормузского пролива мировой путь поставок удобрений может сократиться ориентировочно на 33%, сообщают в турецком информагентстве Anadolu Ajansı. Зато в еще ранее в Reuters сообщалось, что производители удобрений в Малайзии уже приостановили новые заказы из-за перебоев в цепях поставок.

Заметьте! Основным сырьем для аммиака, из которого изготавливают азотные удобрения, является голубое топливо. По данным The Fertilizer Institute, страны Персидского залива прямо или косвенно обеспечивают 49% мирового экспорта карбамида, 30% аммиака и почти 50% мировой торговли серой, что является ключевыми компонентами для фосфатных удобрений. Такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман являются крупными экспортерами мочевины, диаммонийфосфата (DAP) и безводного аммиака.

Таким образом, проблемы на Ближнем Востоке по поставкам и росту цены на газ уже повлияли на стоимость производства аммиака, в том числе и в Европе. Что интересно, по оценке IFPRI, если сбои в поставках в дальнейшем будут сохраняться, это может повлиять на треть мировой торговли удобрениями.

По данным аналитики рынка, говорится в издании Farmonaut, в феврале цены на удобрения были на таком уровне:

Карбамид – примерно 580 – 700 долларов за тонну,

DAP – около 630 – 780 долларов за тонну,

Калийные удобрения – примерно 525 – 720 долларов за тонну,

Аммиачная селитра – ориентировочно 550 – 700 долларов за тонну.

Напоминаем! Еще в первую неделю марта, после начала операции США и Израиля против Ирана, цены на мочевину на Ближнем Востоке закрылись на отметке 590 долларов за тонну, что на 90 долларов больше, чем неделей ранее.

Как украинский аграрный сектор страдает от проблем с поставками?

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для 24 Канала рассказал, что вся эта ситуация с поставками непосредственно повлияет и на украинский аграрный рынок, ведь Украина является потребителем большого количества импортируемых удобрений.

Денис Марчук заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Еще до большой войны у нас присутствовал импорт, а сейчас еще и внутренне сократилось их производство, в частности по азотным удобрениям. И собственно то, что происходит в мире из-за роста цен влияет и на Украину.

Эксперт по УКАБ Евгений Барков для 24 Канала заявляет, что поскольку газ является основным сырьем для синтеза азотных удобрений, то корреляция между ценой на энергоноситель и ценой конечного продукта является максимальной. Следовательно, расходы на удобрения выросли в среднем на 27 – 29% в зависимости от культуры по сравнению с 2025 годом: аммиачная селитра – +37%, карбамид – +43%, КАС-32 – +54%.

Евгений Барков, координатор комитета операторов рынка удобрений УКАБ В то же время проблема с логистикой и сокращение отечественного производства аммиачной селитры с 1,99 миллиона тонн в 2024 – 2025 годах до 1,016 миллиона тонн в сезоне 2025 – 2026 годов из-за атаки врага на инфраструктуру и отключения электроэнергии привели к недостатку. тысяч тонн на начало марта 2026 года.

Обратите внимание! По словам Баркова, основными поставщиками карбамида являются Азербайджан и Туркменистан. Что касается аммиачной селитры, то основным логистическим хабом является Европейский союз. А в вопросе поставщиков в приоритете остаются Грузия и Болгария.

Как объясняет экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом, стоит объяснить и то, что в этом случае речь идет прежде всего о карбамиде (мочевине). А среди основных поставщиков этого удобрения является Оман и Саудовская Аравия.

Иван Ус Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, кандидат экономических наук Впрочем, это больше проблема других стран, чем Украины, ведь страны Залива не являются основными поставщиками удобрения для нас.

Таким образом, по мнению Уса, перебои с поставками удобрений пока не будут иметь для Украины критического влияния, но глобальный дефицит может изменить в целом мировой рынок удобрений. А это уже будет означать риски и для Украины.

Такой взгляд и у Марчука, который добавляет, что несмотря на то, что Украина напрямую не закупает удобрения на Ближнем Востоке, глобальные колебания цен все равно влияют на наш рынок, потому что мы являемся его частью.

Независимо от того, где Украина покупает удобрения – в Европе или Центральной Азии – их стоимость растет из-за сокращения предложения при стабильно высоком спросе. Дополнительно на цены давит подорожание газа, который является основным сырьем для производства,

– отмечает Денис.

Изменилась ли стоимость на зерно в результате эскалации на Ближнем Востоке?

По словам Марчука, доля удобрений в себестоимости зерна зависит от направления культуры. В среднем это может занимать от 15% до 35%: себестоимость ячменя может составлять где-то 15 – 20% азотных удобрений, кукуруза – где-то до 35%. То есть стоимость удобрений является важной составляющей в формировании цены.

Впрочем, пока цены на зерно фактически остаются на тех позициях, что и были раньше. Если смотреть на сегодня по территории реализации зерновой группы, то мы можем видеть, что, например, пшеница второго класса стоит в районе 11 тысяч гривен за тонну в порту, а кукуруза – где-то 10,7 тысячи гривен,

– говорит заместитель председателя ВАР.

Марчук объясняет, что цены пока не растут из-за увеличения предложения. Проблемы с прохождением Ормузского пролива усложнили экспорт, поэтому часть зерна остается на рынке. И например, если раньше Украина поставляла на это направление около 1,5 миллиона тонн зерна, то сейчас его сложнее продать. Поэтому приходится искать альтернативные рынки, что дополнительно увеличивает предложение и сдерживает цены.

В то же время растут расходы на фрахт и страхование – и эти дополнительные расходы ложатся непосредственно на товаропроизводителей,

– говорит Денис Марчук.

По состоянию на 23 марта, средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на условиях CPT терминалов, передает Graintrade, составляли:

Кукуруза – 10 431 гривна за тонну,

Пшеница 2 класс – 11 040 гривен за тонну,

Пшеница 3 класс – 10 659 гривен за тонну,

Подсолнечник – 31 550 гривен за тонну,

Соя – 20 400 гривен за тонну.

Интересно! В январе закупочная цена на пшеницу 2 класса колебалась в диапазоне от 9 600 – до 10 600 гривен за тонну (CPT), говорится на AgroPortal.

Зависит ли украинский экспорт от стран Ближнего Востока?

Ус заявляет, что доля украинской агропродукции в экспорте в страны Ближнего Востока не велика, но она есть. Например, Ливан в отдельные годы мог покупать до 90% пшеницы из Украины. С точки зрения экспорта для Украины, это неплохие деньги.

Впрочем, для нас не столько потеря рынка экспортеров карбамида является проблемной, сколько потеря рынка сбыта агропродукции, в частности зерновой и молочной продукции. Ведь определенная доля безусловно присутствует для нас в регионе, и это также следует иметь в виду,

– объясняет Иван.

Зато Марчук отмечает, что рынок стран Ближнего Востока не является ключевым для Украины, ведь объемы прямых поставок туда остаются незначительными. В то же время стратегически важными остаются рынки Азии и Европы.

Для нас остается премиальным рынок Азия в виде Китая, а также Европейский Союз. Это стратегические пути, которые нужно развивать, и это те рынки, которые всегда пользуются спросом,

– говорит Марчук.

Стоит также обратить внимание на рынок Африки, хотя он сложнее из-за ценовой конкуренции со стороны России и высокой стоимости логистики. Марчук объясняет, что Россия прибегает к демпингу ценами.

К такое демпинг ценами: это намеренно установленная более низкая цена на товар для того, чтобы вытеснить конкурентов и занять большую долю рынка.

Но господин Денис замечает, что несмотря на это, африканское направление довольно перспективным для аграриев из-за роста населения, и соответственно, спроса на продовольствие.

Каких последствий ждать от затягивания войны на Ближнем Востоке для аграрного рынка Украины?

Марчук отмечает, что если ситуация на Ближнем Востоке в дальнейшем будет затягиваться, то среди рисков для Украины будет оставаться дорогое сырье в виде минеральных удобрений и рекордная стоимость топлива, особенно дизтоплива.

Если мы сейчас говорим о конфликте, который уже влияет на посевную, то во время уборочной кампании, где так же применяются большое количество техники, а иногда даже больше, чем во время посева, это влияние может быть еще более существенным. Таким образом, если дизтопливо будет таким же дорогим, как сейчас, то бесспорно подорожает производство,

– говорит Денис.

Другая проблема заключается в том, что от продолжения ситуации на Ближнем Востоке будет иметь выгоду только Россия. По словам Ивана Уса, первая среди тройки лидеров по экспорту удобрений, кроме Омана и Саудовской Аравии, является Россия.

И если две страны из этого списка выпадают, то первая, то есть Россия, получит наибольшую долю,

– уверяет Ус.

Об этом говорит и Барков, отмечающий, что удорожание азотных и фосфорных удобрений будет способствовать росту доходов России и укреплению позиций как на западных рынках, так и в Азии.

В то же время в странах, которые соблюдают санкции или ввели высокие импортные пошлины на российские удобрения – в частности в ЕС и Украине – цены будут расти еще больше. В таких условиях возникает риск пересмотра жестких ограничений и пошлин на российские удобрения в ЕС, отмечает координатор комитета операторов рынка удобрений УКАБ.