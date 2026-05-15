"Работники исчезли после первого обстрела": как агробизнес Украины тестирует наем иностранцев

Украинский агросектор все острее сталкивается с нехваткой работников, из-за чего компании начинают присматриваться к иностранной рабочей силе. В то же время бизнес признает: привлечение работников из Азии пока остается сложным и дорогим процессом.

Украинские фермеры уже получают заявки от работников из Азии

Фермер из Кировоградской области Александр Шепеленко рассказал в TikTok, что к нему самостоятельно обратился потенциальный работник из Бангладеша с предложением приехать работать в хозяйстве.

По словам агрария, предложенная зарплата оказалась почти вдвое ниже среднего уровня оплаты труда в Украине. В то же время сам фермер отмечает, что его команда все же делает ставку на украинских работников.

Мы все-таки хотим держаться за украинцев, формировать сильную команду, расширять ее, обучать и развивать,

– отметил Шепеленко.

Подобные обращения уже не единичны. Иностранцы интересуются работой в украинском агросекторе, а в соцсетях все чаще появляются видео с трудовыми мигрантами из Индии, Непала и Бангладеша в украинских городах.

МХП тестирует иностранную рабочую силу, но столкнулась с трудностями

В компании МХП начали системно изучать возможность привлечения иностранцев еще в 2024 году. Первые работники из-за рубежа прибыли в конце 2025 года, однако пилотный проект оказался непростым, сообщает Latifundist.

После первого ночного обстрела часть иностранных работников покинула место работы и перестала выходить на связь. Из-за этого компания была вынуждена сообщить миграционную службу и центр занятости, а разрешения на работу впоследствии аннулировали.

В МХП говорят, что главная проблема – не только документы, но и адаптация людей к жизни в условиях войны.

И уже можем сказать, что эта модель может быть рабочей: их производительность – на должном уровне, дисциплина – также,

– отметила директор по управлению персоналом Дина Конограй.

В то же время компания отмечает, что полный цикл найма иностранного работника сегодня занимает не менее шести месяцев и сопровождается большим количеством проверок, визовых процедур и логистических трудностей.

Бизнес все чаще смотрит в сторону роботизации

Часть агрокомпаний пока не видит в найме иностранцев эффективного решения кадровой проблемы. В частности, в Ukravit заявляют, что законодательные ограничения и финансовые риски делают такой формат малопривлекательным.

Основатель компании Виталий Ильченко считает, что будущее агросектора – за автоматизацией производства и роботизацией процессов. Компания уже даже заказала гуманоидного робота для выполнения рутинных задач.

Роботы не устают, не отвлекаются и могут стабильно работать с меньшим количеством ошибок,

– объяснил Ильченко.

В компании также отмечают, что в перспективе роботы могут оказаться дешевле привлечения работников из-за рубежа, особенно учитывая сложность адаптации иностранного персонала.

Агрокомпании продолжают делать ставку на украинских работников

Несмотря на кадровый дефицит, многие крупные компании считают развитие локальных кадров стратегически правильным решением. В LNZ Group, Bayer и других агрохолдингах инвестируют в обучение персонала, сотрудничают с учебными заведениями и предлагают молодежи оплачиваемые стажировки.

В "Байер" Украина отмечают, что в стране до сих пор есть достаточный человеческий потенциал, а инвестиции в развитие украинских специалистов являются более эффективными в долгосрочной перспективе.

В МХП также признают, что иностранная рабочая сила вряд ли станет массовым решением в ближайшие годы. Сейчас это скорее точечный инструмент для отдельных случаев, а не полноценная замена украинских работников.

Однако наши фермеры вынуждены решать не только вопрос рабочей силы для своих предприятий.