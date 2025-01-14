В Украине разоблачили склад поддельного кофе, который выдавали за продукцию известных марок

Бюро экономической безопасности разоблачило подпольный цех в Киевской области. Там изготавливали кофе под видом известных мировых марок.

Поддельную продукцию изъяли

Инспекторы изъяли со склада фальсифицированную продукцию на сумму около 20 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности. Сейчас продолжается расследование по установлению всех причастных лиц.

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В бюро не назвали, какой именно бренд подделывали, однако, судя по дизайну упаковок на опубликованных фото, может идти речь о кофе Lavazza. Преступная группировка, возглавляемая местным жителем, организовала масштабное производство фальсифицированного товара, который распространяли через интернет, розничные магазины и местные рынки.

Изъяли более сотни мешков кофе / Фото БЭБ

Каким образом подделывали кофе Организаторы схемы использовали складские помещения для размещения производственного оборудования, необходимого для изготовления и фасовки кофейной продукции. Для того, чтобы придать фальсификату "оригинальный вид", злоумышленники использовали полиграфическое оборудование для создания упаковок с логотипами известных торговых марок. Продукция изготавливалась без разрешительных документов, лицензий или договоров с правообладателями брендов.

В ходе расследования детективов БЭБ и работников Киберполиции при поддержке Киевской областной прокуратуры осуществили 19 обысков в Киеве и области и изъяли:

более 4,5 тысячи упаковок поддельного кофе, которые готовили для продажи;

почти 140 мешков кофейного сырья без маркировки;

специальное оборудование для изготовления и фасовки кофе, а также полиграфическое оборудование для подделки упаковок;

4 легковых автомобиля, два грузовика, компьютеры, мобильные телефоны, документацию, черновые записи и наличные на сумму около 70 тысяч долларов США.

Также правоохранители изъяли оборудование / Фото БЭБ