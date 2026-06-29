Рапс дорожает из-за жары и цен на нефть: что будет с ценами в Украине

Мировой рынок рапса оказался под влиянием погодных рисков в ключевых странах-производителях и напряженной ситуации на нефтяном рынке. В Украине также ожидают, что жара повлияет на посевы, однако стартовые цены на новый урожай остаются высокими.

Жара в Европе и геополитика поддерживают цены на рапс

Погодные условия в крупнейших странах-производителях стали главным фактором, определяющим в настоящее время ситуацию на мировом рынке рапса, сообщает GrainTrade. После падения нефтяных котировок до уровней, которые были до обострения конфликта между США и Ираном, именно риски для урожая формируют дополнительную поддержку цен.

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На этой неделе Западную Европу накрыла новая волна аномальной жары с температурами 35–42 градуса Цельсия. Такие условия могут негативно повлиять на урожайность рапса и снизить содержание масла в семенах.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация во Франции — крупнейшей стране-производителе рапса в Европейском Союзе. Несмотря на увеличение площадей под этой культурой в сезоне 2026/27 маркетингового года на 6,5–8%, до 1,35 миллиона гектаров, прогнозируемый урожай остается близким к показателю предыдущего года.

Ожидается, что Франция сможет собрать 4,2–4,5 миллиона тонн рапса. В то же время из-за новой волны жары прогнозы урожайности могут быть пересмотрены.

Аналитическая компания Expana уже снизила оценку производства рапса в Европейском Союзе в сезоне 2026/27 маркетингового года до 20,3 миллиона тонн против предыдущего прогноза в 20,6 миллиона тонн.

Украинский рапс держится на высоких ценах

На фоне рисков для предложения фьючерсы на рапс на бирже Euronext в Париже с начала недели выросли на 2,9% — до 518,75 евро за тонну, или 590 долларов США за тонну.

Дополнительную поддержку рынку оказала ситуация вокруг Ормузского пролива. Новые риски для транспортировки нефти привели к росту котировок Brent на 1,5% — до 75 долларов США за баррель, что традиционно положительно влияет на рынок растительных масел.

В Украине жара с температурами 30–36 градусов по Цельсию ожидается уже в ближайшие дни. Она может создать дополнительный стресс для посевов рапса, хотя прогнозируемые осадки могут частично компенсировать негативное влияние.

На внутреннем рынке форвардные цены на рапс нового урожая остаются в пределах 550–570 долларов США за тонну с доставкой в черноморские порты. Переработчики в настоящее время предлагают около 25 500 – 26 500 гривен за тонну с доставкой на завод.

В то же время конкуренция за сырье в начале сезона может заставить перерабатывающие предприятия повышать закупочные цены.

В отличие от Европы, в Канаде и Австралии погодные условия в настоящее время более благоприятны для выращивания канолы. Это сдерживает рост цен на бирже ICE в Виннипеге, где котировки остаются на уровне около 735 канадских долларов за тонну, или 519 долларов США за тонну.

Важно! В целом рынок рапса остается зависимым от двух ключевых факторов — погоды и геополитики. Если жара в Европе и Украине существенно повлияет на урожайность, а риски на нефтяном рынке сохранятся, цены могут получить дополнительную поддержку. В то же время высокие урожаи в Канаде и Австралии могут сдержать дальнейшее подорожание культуры.

Рапс дорожает: заводы массово ищут замену дефицитному подсолнечнику

Недавно мы рассказывали, что рапс нового урожая продолжает укреплять свои позиции на украинском рынке благодаря высокому спросу со стороны переработчиков. Дефицит подсолнечника вынуждает заводы искать альтернативное сырье, что поддерживает ценовую конъюнктуру и улучшает перспективы этой культуры.