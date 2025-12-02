В Украине за год поголовье КРС уменьшилось более чем на 220 тысяч

В октябре 2025 года в Украине зафиксировали уменьшение поголовья крупного рогатого скота в приусадебном секторе на 62,9 тысячи голов. В то же время в промышленном секторе количество скота увеличивается, хотя и довольно медленно.

Общее количество скота в Украине уменьшается

В приусадебном и промышленном секторах Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года содержится более 2 млн голов КРС, в частности 1,1 миллиона коров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. По сравнению с 1 октября 2025 года, поголовье КРС в Украине сократилось на 62,9 тысяч голов (-3%), а численность коров сократилась на 16,4 тысячи голов (-1%).

По сравнению с 1 ноября 2024 года, по данным Госстата, поголовье КРС сократилось на 224 тысячи голов (-10%), в частности коров – на 128 тысяч голов (-10%). Около 47% животных содержится на промышленных предприятиях, а 53% – в хозяйствах населения.

Обратите внимание! В промышленном секторе содержится 947,1 тысячи голов КРС, что на 2 тысячи голов больше (+0,2%) относительно 1 октября 2025 года. Поголовье коров составляет 384,1 тысячи и выросло на 500 голов (+0,1%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях увеличилось на 28,6 тысячи голов (+3%), а количество коров увеличилось на 8,8 тысячи голов (+2%).

В приусадебном секторе находится 1,07 млн голов КРС, что на 64 тысячи голов меньше (-6%) по сравнению с 1 октября 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 ноября 2025 года составила 721,2 тысячи голов, что на 17 тысяч голов меньше (-2%), чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 253 тысячи голов (-19%), а количество коров уменьшилось на 137 тысяч голов (-16%).

По предварительным данным Госстата, рост численности поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях в:

Харьковской области (+17%),

Львовской области (+13%),

Ивано-Франковской области (+10%),

Хмельницкой области (+9%),

Тернопольской области (+9%),

Ровенской области (+8%),

Черниговской области (+5%),

Волынской области (+3%),

Николаевской области (+3%),

Киевской области (+2%),

Винницкой области (+2%),

Черкасской области (+2%),

Полтавской области (+1%),

по сравнению с 1 ноября прошлого года.

