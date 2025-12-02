Загальна кількість худоби в Україні зменшується
У присадибному та промисловому секторах України станом на 1 листопада 2025 року утримується понад 2 млн голів ВРХ, зокрема 1,1 мільйона корів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Порівняно до 1 жовтня 2025 року, поголів'я ВРХ в Україні скоротилося на 62,9 тисячі голів (−3%), а чисельність корів скоротилася на 16,4 тисячі голів (−1%).
Порівняно до 1 листопада 2024 року, за даними Держстату, поголів'я ВРХ скоротилося на 224 тисячі голів (−10%), зокрема корів – на 128 тисяч голів (−10%). Близько 47% тварин утримується на промислових підприємствах, а 53% – у господарствах населення.
Зверніть увагу! У промисловому секторі утримується 947,1 тисячі голів ВРХ, що на 2 тисячі голів більше (+0,2%) відносно 1 жовтня 2025 року. Поголів'я корів становить 384,1 тисячі і виросло на 500 голів (+0,1%) за останній місяць. За останній рік поголів'я ВРХ на підприємствах збільшилося на 28,6 тисячі голів (+3%), а кількість корів збільшилася на 8,8 тисячі голів (+2%).
У присадибному секторі знаходиться 1,07 млн голів ВРХ, що на 64 тисячі голів менше (−6%) порівняно до 1 жовтня 2025 року. Кількість корів у господарствах населення станом на 1 листопада 2025 року становила 721,2 тисячі голів, що на 17 тисяч голів менше (−2%), ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ у господарствах населення скоротилася на 253 тисячі голів (−19%), а кількість корів зменшилася на 137 тисяч голів (−16%).
За попередніми даними Держстату, зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах у:
- Харківській області (+17%),
- Львівській області (+13%),
- Івано-Франківській області (+10%),
- Хмельницькій області (+9%),
- Тернопільській області (+9%),
- Рівненській області (+8%),
- Чернігівській області (+5%),
- Волинській області (+3%),
- Миколаївській області (+3%),
- Київській області (+2%),
- Вінницькій області (+2%),
- Черкаській області (+2%),
- Полтавській області (+1%),
порівняно до 1 листопада минулого року.
Близько 1000 свиней загинули на Чернігівщині через удар російських дронів
Внаслідок атаки російських дронів на ферму в Чернігівщині загинуло близько 1000 свиней, а також пошкоджено інфраструктуру.
Інформація про події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України.