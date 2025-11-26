Росіяни знищили мирні виробництва

Російська армія атакувала інфраструктурні об'єкти на Чернігівщині, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління національної поліції у Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки в одному з селищ Чернігівського району зруйновані господарські будівлі фермерського господарства, загинуло близько 1 000 свиней.

Крім того, унаслідок влучання ворожого БПЛА по території лісництва у Чернігівському районі пошкоджені: адмінбудівля, майстерня, побутове приміщення та автомобільна техніка. Один з пошкоджених транспортних засобів – пожежний автомобіль. Інформації про постраждалих немає.

Поліція Чернігівського району задокументувала наслідки ворожих атак. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Також, за повідомленням Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, Сновськ уже котрий день підряд під ударом безпілотників. 25 листопада там було влучення "герані" по транспортній інфраструктурі. Два вибухи БПЛА пролунали на території агропідприємства, пошкодивши елеватор і рукави для зберігання зерна.

