Четыре важных шага: как проверить земельный участок перед покупкой

Покупая земельный участок в Украине, человек инвестирует немалые средства в свое приобретение. И хотя земля может выглядеть привлекательной на бумаге, перед покупкой важно тщательно ее проверить, чтобы не рисковать деньгами и собственными нервами.

Что в первую очередь нужно проверять?

Начинать стоит с проверки, имеет ли земельный участок кадастровый номер. Это уникальный код, который подтверждает, что он официально внесен в Государственный земельный кадастр, рассказывает Новослободская громада.

Без кадастрового номера сегодня которого невозможно осуществить ни одно юридическое действие:

невозможно оформить договор купли-продажи

нельзя передать землю в аренду или пользование

То есть фактически участок не существует с юридической точки зрения без этого номера.

Получить данные из Государственного земельного кадастра может сам владелец земли, оформив выписку с помощью ЦНАПа.

Покупателю, знакомясь с выпиской, стоит обратить внимание на несколько главных параметров, пишет Агропортал:

площадь участка – соответствует ли она заявленной;

местоположение – совпадает ли с тем, что показывает продавец;

целевое назначение – например, земля может быть сельскохозяйственной, и на ней нельзя строить жилье

форму собственности – частная, коммунальная или государственная

Важно! Отдельно необходимо проверить наличие ограничений в использовании. Например, земельный участок может находиться в охранной зоне, возле линий электропередач или в санитарной зоне, что значительно влияет на возможность застройки или использования.

Что проверить о владельце?

Далее нужно проверить информацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на недвижимое имущество. В нем фиксируются все права на землю.

Из реестра можно узнать:

кто является владельцем участка;

когда и на каких основаниях он его получил;

есть ли другие пользователи (арендаторы, сервитуты и т.д.);

наложены ли ограничения, например, арест, ипотека или запрет отчуждения.

Если на участке есть арест или ипотека, продать его без дополнительных процедур нельзя.

Также очень важно проверьте историю участка через суды, не была ли земля предметом спора. Для этого стоит воспользоваться Единым государственным реестром судебных решений.

Поиск по кадастровому номеру поможет выявить, оспаривалось ли право собственности, не было ли конфликтов относительно границ участка и накладывались ли аресты.

Зачем проверять документы продавца?

Не менее важно проверить оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Чаще всего это:

договор купли-продажи, дарения или мены;

свидетельство о праве на наследство;

государственный акт (для старых участков);

выписка из реестра прав.

При проверке необходимо обратить внимание, чтобы все данные совпадали с реестрами, не было исправлений или ошибок, а документы были оформлены надлежащим образом.

Эксперты советуют после получения информации из разных источников сравнить их. Ведь на практике часто случаются ситуации, когда площадь в кадастре не совпадает с данными в реестре, или неправильно указано имя владельца или прописаны разные целевые назначения участка.

Важно!!! Любые разногласия нужно устранить еще до подписания сделки.

