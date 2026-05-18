Польские фермеры снова выходят на улицы: в Варшаве готовят масштабный протест

Польские фермеры готовят масштабный протест

В Польше снова усиливается фермерское недовольство, сообщает Farmer.pl. Независимый профсоюз "Солидарность" объявил о масштабной акции протеста, которая состоится 20 мая в Варшаве.

К демонстрации должны присоединиться не только аграрии, но и представители других профсоюзных организаций. Главной причиной протеста участники называют ухудшение экономического положения фермерских хозяйств.

В профсоюзе заявляют, что многие производители оказались на грани финансовых трудностей из-за совокупности проблем – от погодных катаклизмов до длительного периода низких закупочных цен на агропродукцию.

Заморозки и засуха ударили по урожаю

Одним из ключевых факторов кризиса фермеры называют сложные погодные условия. Во многих регионах Польши волны весенних заморозков повредили посевы рапса и озимых культур, а дефицит осадков еще больше усилил потери.

Председатель профсоюза NSZZ RI "Солидарность" Томаш Обшанский сообщил, что организация уже направила официальные обращения к министру сельского хозяйства и премьер-министру.

Мы просим быстрых решений, которые позволят предоставить фермерам льготные кредиты или финансовую поддержку, чтобы они могли продолжать работать,

– подчеркнул он.

К основным факторам кризиса добавляются высокие затраты на производство. Подорожание удобрений, топлива и других ресурсов, по словам аграрных организаций, все больше давит на хозяйства и заставляет их сокращать инвестиции.

Зеленое соглашение и Меркосур усиливают напряжение

Отдельной темой протестов остается политика Евросоюза. Польские фермеры уже длительное время выступают против положений "Зеленого соглашения" и соглашения между ЕС и Меркосур.

По их мнению, усиление экологических требований и увеличение импорта аграрной продукции из стран вне ЕС создают неравные условия конкуренции для европейских производителей.

Томаш Обшанский заявил, что акция в Варшаве станет реакцией не только на проблемы сельского хозяйства, но и на более широкие экономические вызовы.

Среди основных требований протестующих – льготные кредиты, компенсации для хозяйств, пострадавших от погодных условий, а также решения, позволят повысить рентабельность агропроизводства. Фермеры отмечают: сейчас речь идет уже не о развитии, а о выживании хозяйств.

Ранее стало известно, что кроме внутреннего системного кризиса, на польских фермеров также давит рынок труда. Так, они проигрывают конкуренцию за труд украинских заробитчан.