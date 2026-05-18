Польські фермери готують масштабний протест
У Польщі знову посилюється фермерське невдоволення, повідомляє Farmer.pl. Незалежна профспілка "Солідарність" оголосила про масштабну акцію протесту, яка відбудеться 20 травня у Варшаві.
До демонстрації мають долучитися не лише аграрії, а й представники інших профспілкових організацій. Головною причиною протесту учасники називають погіршення економічного становища фермерських господарств.
У профспілці заявляють, що багато виробників опинилися на межі фінансових труднощів через сукупність проблем – від погодних катаклізмів до тривалого періоду низьких закупівельних цін на агропродукцію.
Заморозки та посуха вдарили по врожаю
Одним із ключових факторів кризи фермери називають складні погодні умови. У багатьох регіонах Польщі хвилі весняних заморозків пошкодили посіви ріпаку та озимих культур, а дефіцит опадів ще більше посилив втрати.
Голова профспілки NSZZ RI "Солідарність" Томаш Обшанський повідомив, що організація вже направила офіційні звернення до міністра сільського господарства та прем’єр-міністра.
Ми просимо швидких рішень, які дозволять надати фермерам пільгові кредити або фінансову підтримку, щоб вони могли продовжувати працювати,
– наголосив він.
До основних факторів кризи додаються високі витрати на виробництво. Подорожчання добрив, пального та інших ресурсів, за словами аграрних організацій, дедалі більше тисне на господарства й змушує їх скорочувати інвестиції.
Зелена угода та Меркосур посилюють напругу
Окремою темою протестів залишається політика Євросоюзу. Польські фермери вже тривалий час виступають проти положень "Зеленої угоди" та угоди між ЄС і Меркосур.
На їхню думку, посилення екологічних вимог та збільшення імпорту аграрної продукції з країн поза ЄС створюють нерівні умови конкуренції для європейських виробників.
Томаш Обшанський заявив, що акція у Варшаві стане реакцією не лише на проблеми сільського господарства, а й на ширші економічні виклики.
Серед основних вимог протестувальників – пільгові кредити, компенсації для господарств, які постраждали від погодних умов, а також рішення, що дозволять підвищити рентабельність агровиробництва. Фермери наголошують: зараз ідеться вже не про розвиток, а про виживання господарств.
Польща більше не може втримати українських заробітчан: хто переманює людей?
Раніше стало відомо, що крім внутрішньої системної кризи, на польських фермерів також тисне ринок праці. Так, вони програють конкуренцію за працю українських заробітчан.
Польські фермери стикаються з нестачею сезонних працівників через конкуренцію з Німеччиною, де пропонують вищі зарплати і кращі умови.
Українські працівники шукають легальний статус, стабільну роботу і соціальні гарантії, роблячи Польщу менш привабливою для сезонних робіт.