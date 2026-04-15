Виробництво стало збитковим

Польські аграрії опинилися у складній економічній ситуації через різке зростання витрат, повідомляє wiadomosci.onet.pl. Подорожчали добрива, пальне, електроенергія та робоча сила, що суттєво підвищило собівартість виробництва картоплі.

Водночас закупівельні ціни, які пропонують посередники та торгові мережі, часто не покривають навіть базових витрат. У результаті фермери змушені обирати між збитковим продажем або повною відмовою від збору врожаю.

Для багатьох господарств це означає прямі фінансові втрати: інколи дешевше залишити картоплю в полі, ніж витрачати кошти на її збирання та реалізацію.

Імпорт і рітейл посилюють кризу

Ситуацію ускладнює конкуренція з імпортною продукцією. На полицях супермаркетів дедалі частіше з'являється картопля з інших країн, тоді як місцеві склади залишаються переповненими.

Додатковий тиск створюють великі торгові мережі, які встановлюють жорсткі вимоги до якості, зовнішнього вигляду та пакування продукції. При цьому значна частина прибутку залишається у рітейлерів, а дрібні фермери фактично втрачають доступ до ринку.

Цікаво! Аграрії також критикують недостатню ефективність державної підтримки, яка не дозволяє захистити внутрішній ринок. На цьому тлі все більше звучать попередження: якщо ситуація не зміниться, посівні площі під картоплю скоротяться, а країна стане залежною від імпорту.

