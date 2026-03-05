Конкуренция обостряется: поляки хотят с демпингом сбыть на рынке Украины популярный продукт

Временное уменьшение импорта сыра дало украинским производителям короткую паузу, однако ситуация может быстро измениться. Уже в ближайшее время на рынке ожидают новую волну поставок европейской продукции.

Поляки хотят сбывать сыр в Украине по демпинговым ценам

Короткий период сокращения импорта сыра позволил украинским производителям несколько стабилизировать ситуацию, однако уже в течение следующего месяца на рынке прогнозируют новую волну поставок европейского продукта. Об этом сообщают аналитики "ИНФАГРО".

По их оценкам, польские поставщики активно рассматривают украинский рынок как направление для сбыта избыточной продукции. Чтобы быстрее реализовать товар, они готовы применять демпинговую ценовую политику.

В таких условиях украинским производителям придется пересматривать свою ценовую стратегию, чтобы не потерять часть рынка. Государственная программа "Покупай украинское" с кэшбеком может частично поддержать продажи, однако без активной промоции и сотрудничества с торговыми сетями ее эффект может быть ограниченным. Большинство покупателей при выборе ориентируется прежде всего на низкую цену, поэтому кэшбек не всегда становится решающим фактором.

Сейчас базовые цены для дистрибьюторов остаются почти неизменными, тогда как розничная стоимость продукции значительно выше. Поэтому производители вынуждены проводить акции и предлагать скидки, чтобы конкурировать с более дешевым импортом. Однако не все компании могут постоянно поддерживать такие кампании, что приводит к потере места их продукции на полках магазинов.

Какие прогнозы для украинского рынка сыров?

Эксперты прогнозируют, что производство полутвердых сыров в ближайший период будет оставаться стабильным или может незначительно вырасти - многое будет зависеть от объемов дешевого импорта. В то же время производство сырных продуктов пока удерживается на высоком уровне, хотя экспортные цены остаются сниженными.

На внешних рынках цены на натуральный сыр в целом остаются относительно стабильными, однако для отдельных направлений производителям приходится предлагать дополнительные скидки.

Аналитики отмечают, что без пересмотра ценовой политики и активной промоции украинским производителям будет все сложнее конкурировать с европейским импортом.

