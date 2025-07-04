Украинские супермаркеты завалены польским сыром: почему это происходит
- Польский сыр вытесняет украинский с полок супермаркетов из-за того, что он дешевле на 30-40%.
- Высокая цена украинского сыра объясняется отсутствием дотаций, большими производственными затратами и меньшим масштабом производства.
Еще несколько лет назад на полках украинских магазинов царил отечественный сыр, а немногочисленный польский сыр одиноко лежал где-то с краю и отпугивал своей ценой. Сейчас же ситуация перевернулась с ног на голову, и среди засилья польских сыров уже сложно найти украинский, да еще и по вменяемой цене.
Польский сыр заполонил магазины
Польский сыр вытесняет украинский с полок супермаркетов и магазинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Причина в том, что импортный продукт дешевле отечественного на 30 – 40%.
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В то же время снижать свои цены на сыр украинские производители не хотят, – ведь это, в частности, может сократить их прибыли. Учитывая ситуацию с импортом это ухудшит их положение. Более того, в экспертной среде отмечают: даже если сыроделы удешевят свой продукт, вряд ли это скажется на его цене в супермаркетах.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что конечным ценообразователем является ритейл. То есть, собственно, магазины и супермаркеты. Впрочем, подчеркнул он, именно снижение цен производителями станет возможным только при ряде условий, в частности:
- такой же уровень финансовой поддержки, как в ЕС;
- создание механизма, "который позволит продукции стать конкурентоспособной и удовлетворять всех участников цепочки продаж".
Почему цены на украинский сыр такие высокие
В конце июня средняя цена отечественного твердого сыра Гауда в супермаркетах составляла около 587 гривен за килограмм. Импортный же сыр стоил почти на 200 гривен дешевле – 398 гривен за килограмм.
Украинский сыр дороже в среднем на 30 – 40%. Даже бюджетные сыры (299 – 413 гривен за килограмм) все равно не всегда дешевле польских аналогов. Наибольшая разница – в полутвердом Маасдаме, где цена килограмма может отличаться почти на 270 гривен,
– отмечают аналитики.
Максим Гопка говорит, что такая разница объясняется рядом факторов, в частности:
- уже упоминавшимися дотациями в ЕС;
- более низкими производственными затратами и масштабом производства в Европе.
По его словам, стоимость продукта зависит от цен на сырье и затрат на переработку. "И если игнорировать эту ситуацию, импорт из ЕС будет расти, а украинский ценовой сегмент сыров останется потерянным".
Также, по словам аналитиков, нельзя исключать рост цен на сыры осенью. Зависеть это будет:
- от стоимости сырья;
- стоимости затрат переработки, особенно электроэнергии.
Обратите внимание! Впрочем, есть и альтернативное мнение. По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, твердый сыр может подешеветь – ведь "летом скот перешел на открытый выпас". То есть стоимость корма снизилась.