Украинские супермаркеты завалены польским сыром: почему это происходит

Еще несколько лет назад на полках украинских магазинов царил отечественный сыр, а немногочисленный польский сыр одиноко лежал где-то с краю и отпугивал своей ценой. Сейчас же ситуация перевернулась с ног на голову, и среди засилья польских сыров уже сложно найти украинский, да еще и по вменяемой цене.

Польский сыр заполонил магазины

Польский сыр вытесняет украинский с полок супермаркетов и магазинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Причина в том, что импортный продукт дешевле отечественного на 30 – 40%.

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В то же время снижать свои цены на сыр украинские производители не хотят, – ведь это, в частности, может сократить их прибыли. Учитывая ситуацию с импортом это ухудшит их положение. Более того, в экспертной среде отмечают: даже если сыроделы удешевят свой продукт, вряд ли это скажется на его цене в супермаркетах.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что конечным ценообразователем является ритейл. То есть, собственно, магазины и супермаркеты. Впрочем, подчеркнул он, именно снижение цен производителями станет возможным только при ряде условий, в частности:

такой же уровень финансовой поддержки, как в ЕС;

создание механизма, "который позволит продукции стать конкурентоспособной и удовлетворять всех участников цепочки продаж".

Почему цены на украинский сыр такие высокие

В конце июня средняя цена отечественного твердого сыра Гауда в супермаркетах составляла около 587 гривен за килограмм. Импортный же сыр стоил почти на 200 гривен дешевле – 398 гривен за килограмм.

Украинский сыр дороже в среднем на 30 – 40%. Даже бюджетные сыры (299 – 413 гривен за килограмм) все равно не всегда дешевле польских аналогов. Наибольшая разница – в полутвердом Маасдаме, где цена килограмма может отличаться почти на 270 гривен,

– отмечают аналитики.

Максим Гопка говорит, что такая разница объясняется рядом факторов, в частности:

уже упоминавшимися дотациями в ЕС;

более низкими производственными затратами и масштабом производства в Европе.

По его словам, стоимость продукта зависит от цен на сырье и затрат на переработку. "И если игнорировать эту ситуацию, импорт из ЕС будет расти, а украинский ценовой сегмент сыров останется потерянным".

Также, по словам аналитиков, нельзя исключать рост цен на сыры осенью. Зависеть это будет:

от стоимости сырья;

стоимости затрат переработки, особенно электроэнергии.

Обратите внимание! Впрочем, есть и альтернативное мнение. По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, твердый сыр может подешеветь – ведь "летом скот перешел на открытый выпас". То есть стоимость корма снизилась.