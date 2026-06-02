В Украине изменили правила рыбного промысла: что теперь ждет бизнес
Кабинет Министров Украины обновил правила пользования водными биоресурсами для промышленного вылова и рыбного хозяйства. Новые изменения должны сделать работу бизнеса более быстрой, прозрачной и открыть дополнительные возможности для развития отрасли.
Кабмин обновил правила для рыбного хозяйства: что изменится для бизнеса
Правительство приняло постановление, которое совершенствует правила пользования водными биоресурсами для промышленного вылова и рыбного хозяйства, сообщает Минэкономики. Документ, утвержден 27 мая, предусматривает расширение перечня видов водных биоресурсов, за использование которых будет взиматься плата, а также упрощает процедуры заключения договоров после проведения аукционов.
В Кабмине объясняют, что главная цель изменений – создать более понятные и оперативные условия для предпринимателей и одновременно расширить перспективы развития рыбного промысла как во внутренних водоемах Украины, так и в отдельных районах Мирового океана.
Постановление определяет размеры платы за использование новых видов водных биоресурсов. В перечень вошли:
- американская или североатлантическая камбала,
- атлантический палтус,
- хек серебряный,
- морской гребешок,
- солнечный окунь.
Такие изменения связаны с восстановлением украинского промысла в зоне ответственности НАФО в северо-западной части Атлантического океана, а также с распространением отдельных видов рыбы во внутренних водоемах страны.
Кроме этого, документ предусматривает сокращение сроков заключения договоров между организатором и победителем аукциона – теперь на это отводится до 15 рабочих дней.
Процедуры станут более быстрыми и прозрачными
Постановление также регулирует порядок подачи заявлений для опытного вылова и уточняет механизм изготовления и выдачи бирок. Отдельно предусмотрена обязанность Госрыбагентства публиковать на официальном сайте научно-биологические обоснования по установлению лимитов вылова.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметил, что новые правила должны сделать процедуры в сфере использования водных биоресурсов более быстрыми и понятными для бизнеса.
Ожидается, что реализация постановления положительно повлияет как на предпринимателей, так и на государственное управление отраслью благодаря упрощению регулирования и появлению новых возможностей для развития рыбного хозяйства.
Штрафы "кусаются": когда можно ловить раков в 2026 году и какие запреты действуют
Недавно мы рассказывали, что в Украине действуют сезонные ограничения по вылова раков, о которых следует помнить, чтобы не заработать штраф. Впрочем, сроки запрета зависят от типа водоема. На крупных водохранилищах он длится с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года. К таким относят:
- Каневское;
- Киевское;
- Кременчугское;
- Днепровское;
- и Каменское водохранилища.
На других водоемах страны срок ограничения еще длиннее – с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026.