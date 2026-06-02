В Украине изменили правила рыбного промысла: что теперь ждет бизнес

Кабинет Министров Украины обновил правила пользования водными биоресурсами для промышленного вылова и рыбного хозяйства. Новые изменения должны сделать работу бизнеса более быстрой, прозрачной и открыть дополнительные возможности для развития отрасли.

Кабмин обновил правила для рыбного хозяйства: что изменится для бизнеса

Правительство приняло постановление, которое совершенствует правила пользования водными биоресурсами для промышленного вылова и рыбного хозяйства, сообщает Минэкономики. Документ, утвержден 27 мая, предусматривает расширение перечня видов водных биоресурсов, за использование которых будет взиматься плата, а также упрощает процедуры заключения договоров после проведения аукционов.

В Кабмине объясняют, что главная цель изменений – создать более понятные и оперативные условия для предпринимателей и одновременно расширить перспективы развития рыбного промысла как во внутренних водоемах Украины, так и в отдельных районах Мирового океана.

Постановление определяет размеры платы за использование новых видов водных биоресурсов. В перечень вошли:

американская или североатлантическая камбала,

атлантический палтус,

хек серебряный,

морской гребешок,

солнечный окунь.

Такие изменения связаны с восстановлением украинского промысла в зоне ответственности НАФО в северо-западной части Атлантического океана, а также с распространением отдельных видов рыбы во внутренних водоемах страны.

Кроме этого, документ предусматривает сокращение сроков заключения договоров между организатором и победителем аукциона – теперь на это отводится до 15 рабочих дней.

Процедуры станут более быстрыми и прозрачными

Постановление также регулирует порядок подачи заявлений для опытного вылова и уточняет механизм изготовления и выдачи бирок. Отдельно предусмотрена обязанность Госрыбагентства публиковать на официальном сайте научно-биологические обоснования по установлению лимитов вылова.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметил, что новые правила должны сделать процедуры в сфере использования водных биоресурсов более быстрыми и понятными для бизнеса.

Ожидается, что реализация постановления положительно повлияет как на предпринимателей, так и на государственное управление отраслью благодаря упрощению регулирования и появлению новых возможностей для развития рыбного хозяйства.

Штрафы "кусаются": когда можно ловить раков в 2026 году и какие запреты действуют

Недавно мы рассказывали, что в Украине действуют сезонные ограничения по вылова раков, о которых следует помнить, чтобы не заработать штраф. Впрочем, сроки запрета зависят от типа водоема. На крупных водохранилищах он длится с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года. К таким относят:

Каневское;

Киевское;

Кременчугское;

Днепровское;

и Каменское водохранилища.

На других водоемах страны срок ограничения еще длиннее – с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026.