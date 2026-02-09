Тепличные помидоры в Украине снова подорожали: что толкает цены вверх

В Украине зафиксировали резкий рост цен на тепличные помидоры из-за сокращения предложения на внутреннем рынке. Основным фактором подорожания стало уменьшение импорта из Турции на фоне стабильного спроса.

Почему тепличные помидоры в Украине снова дорожают?

Сокращение объемов тепличных помидоров на украинском рынке за последнюю неделю позволило продавцам существенно повысить отпускные цены, сообщают аналитики проекта EastFruit. В конце января стоимость продукции в этом сегменте выросла минимум на 15% за 7 дней, тогда как неделей ранее повышение было незначительным.

Основным поставщиком тепличных помидоров в этот период традиционно остается Турция, однако в течение нескольких последних недель объемы импорта из этой страны сокращались. В то же время спрос на продукцию в Украине сохранялся на стабильном уровне, а в самой Турции цены на тепличные овощи также росли из-за сезонных факторов.

Обратите внимание! По данным ежедневного мониторинга, сейчас оптовые цены на тепличные помидоры в Украине составляют 110 – 130 гривен за килограмм (2,55 – 3,05 доллара США за килограмм). Это минимум на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели, когда продукцию продавали по 2,09 – 2,55 доллара США за килограмм в зависимости от качества и объемов партий.

Участники рынка предостерегают, что дальнейший рост цен может негативно повлиять на покупательскую активность. В таком случае оптовые компании и розничные сети могут сократить объемы закупок тепличных овощей.

Важно! Сейчас тепличные помидоры в Украине продаются в среднем на 27% дороже, чем в начале февраля 2025 года. В то же время большинство операторов рынка считают нынешнее подорожание временным и прогнозируют стабилизацию цен после возобновления поставок турецкой продукции.

