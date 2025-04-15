Апрельское похолодание остановило на неделю посевную кампанию

В Украине из-за похолодания довольно сильно отстает от графика посевная кампания. Однако эксперты утверждают, что аграрии должны наверстать это отставание.

Как повлияло похолодание на посевную

Посевная кампания отстает от прошлогодних темпов на 200 тысяч гектар из-за похолодания, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Однако, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, это не является критическим, поскольку с этой недели аграрии будут работать круглосуточно.

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Апрельское похолодание повлияло на ход посевной – она фактически на неделю остановилась. По сравнению с прошлым годом пока что засеяно на 200 тысяч гектар земель меньше. Но в нашем масштабе, когда запланировано засеять всеми культурами более 13 миллионов гектар, такая задержка не является критической и в целом не повлияет на кампанию, которая возобновляется и будет продолжаться круглосуточно,

– сказал Высоцкий.

По его словам, из-за холодной погоды в зоне риска оказалось садоводство, прежде всего ранние косточковые – абрикосы и персики. Однако результат влияния похолодания на эти культуры можно будет оценить только через несколько недель.

По производству зерновых и масличных по состоянию на сегодня критических последствий от этой погоды не наблюдается, ведь период вегетации в абсолютном большинстве посевов этих культур еще не состоялся,

– добавил Высоцкий.

По его словам, говоря о продовольственной безопасности, угрозы производству зерновых, масличных и, соответственно муки, хлеба или продукции животноводства по состоянию на сегодня нет.