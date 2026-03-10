Что будет с посевной в Украине: повлияет ли подорожание топлива

Рост цен на топливо может повлиять на стоимость целого ряда товаров и услуг. Кроме того, это может иметь влияние на работу целой сельскохозяйственной отрасли, ведь впереди посевная, где топливо – одна из основных статей расходов.

Как подорожание топлива повлияет на посевную?

Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что удельный вес расходов на горюче-смазочные материалы невелик, поэтому нынешний рост не существенно скажется на ценах. Экономист также не исключает, что подорожание бензина и дизеля на украинских АЗС повлияет на весенне-полевые работы.

В части весенне-полевых работ на урожай 2026 года мы с вами увидим расходы, которые потом дадут серьезно негативный эффект,

– добавляет он.

Зато первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран замечает, что многие аграрии на сегодня уже сделали запасы топлива на посевную по старым ценам прошлого года.

То есть подорожание может задеть транспортные перевозки, автоперевозки, логистику. То есть, больше это все-таки транспортная составляющая, которая безусловно будет влиять на все соприкасающееся,

– говорит Непран.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 9 марта, средние цены на топливо следующие:

Бензин А-95 – 69,02 гривны за литр,

Бензин А-92 – 66,11 гривны за литр,

Дизтопливо – 71,60 гривны за литр,

Автогаз – 40,69 гривны за литр.

Обратите внимание! Средние цены на топливо не отражают реальную ситуацию на рынке, ведь это усредненный показатель.

Посевная в Украине стартует с опозданием: есть ли риски продовольственного кризиса?