Украина засеяла меньше всего сахарной свеклы в истории: что произошло

Украинские аграрии завершили посевную кампанию сахарной свеклы, однако в этом году площади под культурой сократились до исторического минимума. Отрасль столкнулась с погодными вызовами и сложной экономической ситуацией.

Посевная сахарной свеклы завершилась с антирекордом

Украинские сельхозпроизводители завершили сев сахарной свеклы на площади 162,1 тысячи гектаров. По данным ассоциации "Укрцукор", это на 18% меньше, чем в прошлом году.

Такой результат стал самым низким за весь период независимости Украины. Сокращение площадей свидетельствует о серьезных трудностях, с которыми сталкивается сахарная отрасль.

Несмотря на общее падение посевов, наибольшие площади под культурой традиционно остались в Винницкой области. В этом году там под сахарную свеклу отвели 31,2 тысячи гектаров.

Погода существенно усложнила кампанию

Председатель ассоциации "Укрсахар" Яна Кавушевская назвала нынешнюю посевную одну из самых сложных за последние годы. По ее словам, аграриям пришлось работать в условиях нестабильной и неблагоприятной погоды.

Погода заставила нас изрядно понервничать: заморозки, пылевые бури, пересел около 5% площадей. Но несмотря на все эти вызовы, посевная завершена,

– отметила Кавушевская.

Из-за погодных неурядиц часть полей пришлось пересевать, что дополнительно увеличило расходы производителей и усложнило организацию работ.

В отрасли надеются на урожай и стабильные цены

В ассоциации отмечают, что нынешний антирекорд не является случайным. Он стал следствием сочетания внутренних и глобальных вызовов, которые влияют на рентабельность выращивания культуры.

Яна Кавушевская заметила, что сокращение площадей является своеобразным отражением тех сложных условий, в которых сегодня работает украинская сахарная промышленность.

Несмотря на пессимистическую статистику, участники рынка сохраняют осторожный оптимизм. В отрасли надеются на благоприятную погоду в течение сезона, хороший урожай и справедливую ценовую конъюнктуру, которая позволит производителям компенсировать понесенные риски и расходы.

В ЕС против сахара: Украина резко сокращает производство и экспорт

Помимо прочего, на объемы производства сахарной свеклы повлияло и то, что в ЕС ограничивают импорт украинского сахара.

Украина сокращает производство сахара из-за ограничений торговли и проблем с экспортной логистикой, ожидается снижение производства на 26,3% в 2025–2026 годах.

Экспорт сахара уменьшился на 14,2% в 2024–2025 годах, основные рынки сбыта – Африка и Ближний Восток, ожидается дальнейшее падение до 505 тысяч тонн.

Внутреннее потребление также снижается. Если до полномасштабной войны украинцы потребляли около 1,1 миллиона тонн сахара в год, то в сезоне 2025–2026 этот показатель может сократиться до 0,9 миллиона тонн. Главной причиной является уменьшение численности населения и изменения в структуре спроса.