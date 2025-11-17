Трамп отменил повышенные пошлины на более 200 продуктов

Дональд Трамп отменил ранее введенные пошлины на более 200 видов пищевых продуктов. Несмотря на то, что президент США не считал их причиной возможной инфляции, цены начали расти.

Трамп отменил ранее введенные пошлины на продукты

Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на более 200 импортируемых пищевых продуктов из-за беспокойства американских потребителей относительно роста цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Сюда входят такие базовые товары, как кофе, говядина, бананы и апельсиновый сок.

Так, новые исключения, вступившие в силу в полночь четверга, знаменуют резкий поворот в политике Трампа, который долгое время настаивал, что введенные им в начале этого года высокие импортные пошлины не способствуют росту инфляции. Отвечая на вопрос о пошлинах, американский лидер сказал, что "в некоторых случаях" они могут повышать цены, при этом заявив, что в целом в США "практически нет инфляции".

В перечень исключений вошли продукты, которые американцы регулярно покупают для домашнего потребления, многие из которых за год подорожали на двузначные цифры. Список насчитывает более 200 товаров – от апельсинов, ягод асаи и паприки до какао, добавок для пищевого производства и удобрений.

В Белом доме указали, что решение было принято после "значительного прогресса, которого президент достиг в обеспечении более взаимовыгодных условий для наших двусторонних торговых отношений".

Обратите внимание! Также в документе указано, что Трамп решил освободить от пошлин определенные продукты, поскольку они не выращиваются и не обрабатываются в США. Кроме того, на это решение повлияли недавние торговые и инвестиционные договоренности между США и другими странами.

