Трамп отменил ранее введенные пошлины на продукты

Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на более 200 импортируемых пищевых продуктов из-за беспокойства американских потребителей относительно роста цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Сюда входят такие базовые товары, как кофе, говядина, бананы и апельсиновый сок.

Так, новые исключения, вступившие в силу в полночь четверга, знаменуют резкий поворот в политике Трампа, который долгое время настаивал, что введенные им в начале этого года высокие импортные пошлины не способствуют росту инфляции. Отвечая на вопрос о пошлинах, американский лидер сказал, что "в некоторых случаях" они могут повышать цены, при этом заявив, что в целом в США "практически нет инфляции".

В перечень исключений вошли продукты, которые американцы регулярно покупают для домашнего потребления, многие из которых за год подорожали на двузначные цифры. Список насчитывает более 200 товаров – от апельсинов, ягод асаи и паприки до какао, добавок для пищевого производства и удобрений.

В Белом доме указали, что решение было принято после "значительного прогресса, которого президент достиг в обеспечении более взаимовыгодных условий для наших двусторонних торговых отношений".

Обратите внимание! Также в документе указано, что Трамп решил освободить от пошлин определенные продукты, поскольку они не выращиваются и не обрабатываются в США. Кроме того, на это решение повлияли недавние торговые и инвестиционные договоренности между США и другими странами.

