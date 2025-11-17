Трамп скасував раніше запроваджені мита на продукти

Президент США Дональд Трамп скасував мита на понад 200 імпортованих харчових продуктів через занепокоєння американських споживачів щодо росту цін, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Сюди входять такі базові товари, як кава, яловичина, банани та апельсиновий сік.

Так, нові винятки, які набули чинності опівночі четверга, знаменують різкий поворот у політиці Трампа, який тривалий час наполягав, що введені ним на початку цього року високі імпортні мита не сприяють зростанню інфляції. Відповідаючи на запитання стосовно мит, американський лідер сказав, що "у деяких випадках" вони можуть підвищувати ціни, при цьому заявивши, що в цілому у США "практично немає інфляції".

До переліку винятків увійшли продукти, які американці регулярно купують для домашнього споживання, багато з яких за рік подорожчали на двозначні цифри. Список налічує понад 200 товарів – від апельсинів, ягід асаї та паприки до какао, добавок для харчового виробництва та добрив.

У Білому домі вказали, що рішення було ухвалено після "значного прогресу, якого президент досяг у забезпеченні більш взаємовигідних умов для наших двосторонніх торгівельних відносин".

Зверніть увагу! Також у документі зазначено, що Трамп вирішив звільнити від мит певні продукти, оскільки вони не вирощуються і не обробляються в США. Крім того, на це рішення вплинули недавні торговельні та інвестиційні домовленості між США та іншими країнами.

