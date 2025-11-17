Деньги за пошлины уже возвращают
Украинские производители начали отчитываться о возврате уплаченных пошлин за экспорт рапса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Аналитики говорят, что деньги возвращают за период сентября и октября.
Общий экспорт рапса в текущем сезоне по состоянию на 13 ноября составил 1,1 миллиона тонн, тогда как в прошлом году на эту же дату – 2,5 миллиона тонн. Остаточный экспортный потенциал оценивается более чем в 1,5 миллиона тонн.
Осложнения экспортной логистики и таможенные барьеры для посредников существенно ограничивают текущие отгрузки. Февральский фьючерс на рапс (MATIF) пытается преодолеть 200-дневную среднюю на уровне 481 евро, после чего рынок исторически добавляет 10 – 20 евро.
На рынке Германии рапс торгуется с премией +3 – 5 евро к MATIF с доставкой на завод европоездами. Спотовый индекс цены рапса на переработку с поставкой в течение 30 дней снизился на 1 доллар по сравнению с прошлой неделей – до 592 долларов с НДС. В направлении западной границы спрос остается стабильным – 455 евро DAP граница в украинских вагонах.
Украина потеряла 900 миллионов долларов на пшенице из-за новых квот ЕС
Украина потеряла около 900 миллионов долларов на пшенице через новые торговые квоты ЕС, которые ограничивают доступ к рынку для ряда ключевых продуктов.
Несмотря на улучшение некоторых условий, новые квоты не компенсируют потери, возникающие из-за высоких транспортных расходов и менее благоприятные цены на рынках третьих стран, оставляя дефицит в размере примерно 250 миллионов долларов в год.