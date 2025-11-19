В Раду внесли законопроект о возврате уплаченных пошлин за сою и рапс

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о возврате агропроизводителям пошлин, уплаченных за экспорт сои и рапса. Он предусматривает возврат денег за излишне уплаченные пошлины при условии того, что товар изготовлен производителем.

Еще один шаг к возврату пошлин производителям сои и рапса

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о внесении изменений в статью 1-1 Закона Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур", сообщает 24 Канал со ссылкой на ВАР. Документ предусматривает возврат аграриям средств, уплаченных в виде экспортных пошлин на сою и рапс.

Читайте также Украинская соя подорожала, однако остается самой дешевой в мире

Законопроект поддержали народные депутаты от большинства парламентских фракций, с которыми работала экспертная рабочая группа разработчиков. Такая широкая поддержка существенно повышает шансы документа на успешное прохождение в парламенте.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Согласно пояснительной запиской к документу, законопроектом (№14226) предусматривается, что вывозная пошлина, которая была уплачена в период с 4 сентября 2025 субъектами хозяйствования, которые в соответствии с этой статьей освобождаются от его уплаты, считается излишне уплаченной и возвращается в порядке, определенном статьей 301 Таможенного кодекса Украины и статьей 43 Налогового кодекса Украины.

Главным условием, согласно законопроекту, является наличие заключения о происхождении товара, выданного "Торгово-промышленной палатой Украины" или региональной торгово-промышленной палатой, подтверждающего собственное выращивание соответствующих товаров.

Китай отказывается покупать сою у США несмотря на торговые договоренности