У Раду внесли законопроєкт про повернення сплачених мит за сою та ріпак

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про повернення агровиробникам мит, сплачених за експорт сої та ріпаку. Він передбачає повернення грошей за надмірно сплачені мита за умови того, що товар виготовлений виробником.

Ще один крок до повернення мит виробникам сої та ріпаку

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону про внесення змін до статті 1-1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", повідомляє 24 Канал із посиланням на ВАР. Документ передбачає повернення аграріям коштів, сплачених у вигляді експортних мит на сою та ріпак.

Читайте також Українська соя подорожчала, однак лишається найдешевшою у світі

Законопроєкт підтримали народні депутати від більшості парламентських фракцій, з якими працювала експертна робоча група розробників. Така широка підтримка суттєво підвищує шанси документа на успішне проходження у парламенті.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, законопроєктом (№14226) передбачається, що вивізне мито, яке було сплачене у період з 4 вересня 2025 року суб'єктами господарювання, які відповідно до цієї статті звільняються від його сплати, вважається надмірно сплаченим та повертається у порядку, визначеному статтею 301 Митного кодексу України та статтею 43 Податкового кодексу України.

Головною умовою, згідно з законопроєктом, є наявність висновку про походження товару, виданого "Торгово-промисловою палатою України" або регіональною торгово-промисловою палатою, що підтверджує власне вирощування відповідних товарів.

Китай відмовляється купувати сою у США попри торгові домовленості