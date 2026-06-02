Украинский карбамид возвращается на рынок Европы: куда ушли первые партии

Украина впервые за долгое время возобновила экспорт карбамида в европейские страны. Первые партии уже отправили через порт Черноморск, тогда как рынок удобрений продолжает реагировать на слабый спрос и падение мировых цен.

Украина возвращается на европейский рынок карбамида

Украина возобновила экспорт карбамида в Европу после длительного перерыва, сообщает Latifundist.com. На прошлой неделе через порт Черноморск было отгружено 12 тысяч тонн мочевины в Италию.

По информации отраслевых источников, это не первые поставки в последнее время. Ранее небольшие партии украинского карбамида уже поступали в Румынию и Венгрию, что свидетельствует о постепенном оживлении экспорта.

В то же время внутреннее производство остается активным. На черкасском предприятии "Азот" продолжают работу два цеха по производству мочевины: один обеспечивает выпуск карбамидно-аммиачной смеси (КАС), другой производит товарный карбамид.

Цены на карбамид продолжают снижаться

Несмотря на восстановление экспорта, рынок удобрений находится под давлением слабого спроса и снижения мировых котировок. Поэтому цены на карбамид в Украине и в дальнейшем уменьшаются.

Сейчас украинский продукт предлагают в диапазоне 37,5–40,7 тысячи гривен за тонну на условиях CPT Украина. Импортный карбамид в портах стоит 42–43,5 тысячи гривен за тонну на условиях EXW, тогда как на внутренних складах цены колеблются в пределах 38–41 тысячи гривен за тонну.

На рынке также появляются отдельные предложения импортного карбамида по 38–39 тысяч гривен за тонну с поставкой в первой половине июня.

Рынок ожидает новых ориентиров

Участники Черноморского рынка пока не спешат формировать новые фиксированные FOB-цены. Причиной стало появление нового тендера индийской компании NFL на закупку 1,7 миллиона тонн карбамида.

Эксперты отмечают, что результаты этого тендера могут существенно повлиять на дальнейшую динамику цен и торговую активность в регионе. Между тем туркменский карбамид предлагают по 580–590 долларов США за тонну на условиях FOB Черное море, что также остается важным ценовым ориентиром для рынка.

Европейский Союз решил временно отменить пошлины на ключевые азотные удобрения, которые используют в сельском хозяйстве. В Брюсселе ожидают, что это поможет снизить расходы фермеров и одновременно сократить зависимость от поставок из России и Беларуси.

Новый механизм вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС и будет действовать в течение года. В случае необходимости Европейская комиссия может предложить продление или корректировку этой политики.