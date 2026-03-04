Из-за этого в Иране возможны перебои поставок сельскохозяйственной продукции

Обострение конфликта вокруг Ирана вызвало резкие колебания на мировых аграрных рынках. Трейдеры пересматривают позиции из-за рисков для логистики и роста цен на энергоносители.

Как война на Ближнем Востоке повлияла на агрорынок?

Эскалация конфликта с участием Ирана и заявления президента США Дональда Трампа о возможной длительной военной кампании усилили напряжение на товарных рынках, сообщает Bloomberg. Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива – стратегического маршрута для поставки нефти и других сырьевых товаров.

Читайте также В Украине фиксируют дефицит гречки: хватит ли украинцам крупы и что будет с ценами

На фоне стремительного роста цен на нефть соевое масло подорожало до максимума за два с половиной года, прибавив почти четыре процента за день. Рост стоимости энергоносителей повышает привлекательность биотоплива из аграрного сырья, в частности сои и кукурузы.

В то же время конфликт усложняет торговые отношения между США и Китаем. Пекин осудил удары по Ирану, что может поставить под угрозу предстоящую встречу Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпин. Китай, крупнейший мировой потребитель сои, лишь недавно возобновил закупки американской продукции после периода торгового напряжения.

Какова ситуация на рынках основных продуктов?

Цены на соевый шрот, наоборот, снизились – Иран является одним из ключевых импортеров этого кормового продукта. Дополнительное давление создают рост производства в США и повышение стоимости фрахта.

Риски возникли и для рынка удобрений. Страны Персидского залива имеют мощные производственные хабы, а через Ормузский пролив проходит около трети мировой торговли питательными веществами для растений. Это может усилить ценовое давление на фермеров.

Фьючерсы на пшеницу снизились после резкого роста на прошлой неделе, когда инвесторы закрывали короткие позиции из-за опасений перебоев с поставками. Кукуруза также подешевела – рынок оценивает потенциальные последствия для экспорта из Бразилии, вторым по величине экспортером зерна в мире. Иран в прошлом году обеспечил около 22 процентов закупок бразильской кукурузы.

На рынке сахара активность возросла, поскольку трейдеры реагируют на подорожание энергоносителей. Сахар используется в производстве биотоплива, поэтому рост нефтяных котировок поддерживает спрос. Аналитики отмечают, что на многих товарных рынках формируется так называемая "военная премия", и в ближайшие недели торговля в значительной степени будет зависеть от новостей с Ближнего Востока.

Переработчики снижают закупочные цены на подсолнечник: почему это происходит?