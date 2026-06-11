Аграрный сектор Украины потерял более 11 миллиардов долларов из-за атак России

Аграрный сектор Украины понес прямые потери более чем на 11 миллиардов долларов США из-за усиления атак российских дронов. Больше всего пострадали инфраструктура, техника и экспортные мощности портов Большой Одессы.

Прямые потери агросектора превысили 11 миллиардов долларов США

Украинский аграрный сектор подвергся масштабным разрушениям из-за усиления атак российских беспилотников в конце 2025 года, сообщает Bloomberg. По оценкам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, прямые убытки превысили 11 миллиардов долларов США.

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Из этой суммы около 6,5 миллиарда долларов США приходится на уничтоженную технику, поврежденную инфраструктуру – в частности зернохранилища – а также похищенную или уничтоженную продукцию. В Украине потери фиксируют в специальном реестре, который ведут правительственные структуры совместно с Киевской школой экономики.

Удары по агроинфраструктуре особенно усилились в Одесской области в конце 2025 года и продолжались в начале 2026-го. Только за первые месяцы года порты Большой Одессы подверглись более 180 атакам, что почти равно общему количеству за предыдущий год.

По словам Высоцкого, это приводило к временному сокращению экспортных мощностей на 20–30%, хотя порты в целом сохраняют способность работать под нагрузкой. Под удар также попадали объекты международных агрокомпаний, в частности Bunge и ADM, где сейчас продолжаются восстановительные работы.

Реальные потери значительно больше прямых оценок

В Минэкономики отмечают, что фактический экономический удар по агросектору значительно превышает зафиксированные 11 миллиардов долларов США. К косвенным потерям относят недополученный доход, потерю производственного опыта и нарушение логистики экспорта.

Украина и российская федерация продолжают наносить удары по энергетической и инфраструктурной системах друг друга, что создает дополнительную нестабильность для аграрного рынка и мировой торговли зерном.

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