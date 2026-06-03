ВАР призывает при бронировании учесть сезонность работы аграриев

Аграрная отрасль уже сталкивается с критическим кадровым дефицитом, который может усиливаться в дальнейшем. Об этом заявила консультантка Всеукраинского аграрного совета по вопросам учета и налогообложения Леся Панкратова.

Смотрите также В Украине сокращается поголовье коров: что заставляет фермеров продавать скот

По ее словам, одной из проблем остается механизм бронирования работников. Нынешние критерии предусматривают учет среднего уровня заработной платы, однако для сельского хозяйства характерна выраженная сезонность доходов.

В период весенне-полевых работ заработки работников могут превышать 35 тысяч гривен, однако зимой уровень оплаты существенно уменьшается. Поэтому средний показатель не всегда отражает реальную ситуацию на предприятиях, считают в ВАР.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

На одного специалиста претендуют десятки работодателей

Особенно остро аграрии испытывают недостаток трактористов, комбайнеров, агрономов и инженеров. Если несколько лет назад на одного специалиста приходилось 14 – 16 вакансий, то сейчас этот показатель вырос до 52 – 70 предложений работы.

В отрасли отмечают, что конкуренция за квалифицированных работников стала чрезвычайно высокой. На одно резюме комбайнера могут претендовать десятки, а иногда и до сотни работодателей.

В то же время ситуацию осложняет недостаточный приток молодых кадров. Часть опытных работников постепенно покидает рынок труда из-за возраста, что еще больше усиливает кадровый голод.

Предприятия привлекают женщин, молодежь и пенсионеров

Из-за дефицита персонала агрокомпании уже меняют подходы к организации работы. Предприятия укрупняют производственную нагрузку, привлекают к работе молодежь и людей пенсионного возраста.

Также все чаще женщины проходят обучение и работают на технике, в частности управляют тракторами. Однако подготовка новых специалистов требует времени, практических навыков и знания технологических процессов.

Во Всеукраинском аграрном совете отмечают, что потеря даже небольшого количества ключевых работников может серьезно повлиять на способность хозяйств вовремя собрать урожай. Поэтому представители отрасли призывают власти усовершенствовать механизм бронирования, чтобы учесть специфику аграрного производства и предотвратить дальнейшее углубление кадрового кризиса.

Не всех аграриев могут забронировать – что нужно фермерам для отсрочки

Во время военного положения многие украинцы интересуются, может ли фермерское хозяйство дать право на бронирование от мобилизации. Однако сама регистрация такого предприятия автоматической отсрочки не гарантирует.

Наличие бронирования не означает полного освобождения от воинской обязанности. Такие лица и в дальнейшем должны обновлять военно-учетные данные и при необходимости проходить проверку действия оснований.