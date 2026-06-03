ВАР закликає при бронюванні врахувати сезонність роботи аграріїв

Аграрна галузь уже стикається з критичним кадровим дефіцитом, який може посилюватися надалі. Про це заявила консультантка Всеукраїнської аграрної ради з питань обліку та оподаткування Леся Панкратова.

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За її словами, однією з проблем залишається механізм бронювання працівників. Нинішні критерії передбачають врахування середнього рівня заробітної плати, однак для сільського господарства характерна виражена сезонність доходів.

У період весняно-польових робіт заробітки працівників можуть перевищувати 35 тисяч гривень, проте взимку рівень оплати суттєво зменшується. Через це середній показник не завжди відображає реальну ситуацію на підприємствах, вважають у ВАР.

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На одного спеціаліста претендують десятки роботодавців

Особливо гостро аграрії відчувають нестачу трактористів, комбайнерів, агрономів та інженерів. Якщо кілька років тому на одного спеціаліста припадало 14 – 16 вакансій, то зараз цей показник зріс до 52 – 70 пропозицій роботи.

У галузі зазначають, що конкуренція за кваліфікованих працівників стала надзвичайно високою. На одне резюме комбайнера можуть претендувати десятки, а подекуди й до сотні роботодавців.

Водночас ситуацію ускладнює недостатній приплив молодих кадрів. Частина досвідчених працівників поступово залишає ринок праці через вік, що ще більше посилює кадровий голод.

Підприємства залучають жінок, молодь і пенсіонерів

Через дефіцит персоналу агрокомпанії вже змінюють підходи до організації роботи. Підприємства укрупнюють виробниче навантаження, залучають до роботи молодь та людей пенсійного віку.

Також дедалі частіше жінки проходять навчання та працюють на техніці, зокрема керують тракторами. Однак підготовка нових фахівців потребує часу, практичних навичок і знання технологічних процесів.

У Всеукраїнській аграрній раді наголошують, що втрата навіть невеликої кількості ключових працівників може серйозно вплинути на здатність господарств вчасно зібрати врожай. Тому представники галузі закликають владу вдосконалити механізм бронювання, щоб врахувати специфіку аграрного виробництва та запобігти подальшому поглибленню кадрової кризи.

Не всіх аграріїв можуть забронювати – що потрібно фермерам для відстрочки

Під час воєнного стану багато українців цікавляться, чи може фермерське господарство дати право на бронювання від мобілізації. Однак сама реєстрація такого підприємства автоматичної відстрочки не гарантує.

Наявність бронювання не означає повного звільнення від військового обов'язку. Такі особи й надалі повинні оновлювати військово-облікові дані та за потреби проходити перевірку чинності підстав.