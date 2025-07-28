Потери безумные: НБУ посчитали, сколько недополучает Украина из-за квот ЕС

Украинская экономика несет большие убытки в результате отмены торгового безвиза со стороны ЕС. В НБУ уже назвали сумму на 2025 год.

Сколько потеряет Украина в 2025 году?

Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал, что Национальный банк Украины подсчитал конкретные убытки от прекращения торговых преференций с Европейским Союзом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии. Так, в 2025 году убытки украинских производителей достигнут 700 миллионов долларов.

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В апреле мы этот фактор рассматривали как риск, но учитывая то, что сегодня долгосрочного решения не было найдено, определенные потери для нас, к сожалению, будут. Их оцениваем для этого года примерно в 700 миллионов долларов,

– сказал Николайчук.

Также он добавил, что значительная часть поставки в Европу будет сохраняться, а часть экспорта может быть переориентирована на третьи рынки.

Обратите внимание! Эти потери станут дополнительным вызовом для украинской экономики, которая страдает в результате интенсификации российских атак и других негативных факторов войны. НБУ учел их в обновленном макроэкономическом прогнозе, ухудшив оценку роста ВВП на 2025 год до 2,1%.