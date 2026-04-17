Ставка на горох не сработала: аграрии юга потеряли озимые посевы из-за погоды

Украинские аграрии столкнулись с массовыми потерями озимого гороха после зимних морозов. Из-за неблагоприятных погодных условий значительную часть посевов придется пересевать весной.

Озимый горох не пережил зиму

В прошлом году в Николаевской и Днепропетровской областях фермеры увеличили площади под озимым горохом, сообщает AgroPortal. Причиной стало засушливое лето, которое не позволило вовремя провести сев рапса в запланированных объемах.

Впрочем, ожидания не оправдались. Из-за высокой чувствительности культуры к температурам значительная часть посевов была уничтожена зимними морозами. По словам экспертов, решающим фактором стала фаза развития растений перед наступлением холодов.

Теплая погода осенью привела к тому, что горох активно развивался и к началу зимы достиг стадии четырех листьев. В таком состоянии культура оказалась значительно менее устойчивой к морозам, и при температуре около минус 17 градусов Цельсия большинство посевов вымерзло.

Аграрии готовятся к пересеву полей

В результате потерь фермеры вынуждены пересматривать структуру посевов и готовиться к весенней кампании. На площадях, где погиб озимый горох, а также частично озимая пшеница и рапс, планируется пересев.

Среди основных культур, которые рассматривают для замены, – яровой ячмень, яровой горох, кориандр и лен. Такой подход позволит частично компенсировать потери и адаптироваться к текущим условиям сезона.

Аграрии отмечают, что погодные риски остаются одним из ключевых вызовов для озимых культур, особенно тех, которые имеют повышенную чувствительность к температурным колебаниям.

