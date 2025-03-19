Объемы ужасают: сколько пахотных земель потеряла Украина за время войны

С 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, Украина потеряла огромное количество сельскохозяйственных земель. Общие потери достигают четверти всей площади, которая была до войны.

Сколько земли потеряла Украина

Украина с начала полномасштабной войны потеряла 25% своих сельхозземель, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля. Он заявил в эфире Национального телемарафона, что это привело к сокращению валового производства сельскохозяйственной продукции.

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Мы с вами понимаем, что потеряли 20,5% всех сельскохозяйственных земель за время войны. Конечно, что это потеря существенных объемов выращенной продукции. Если сравнить, например, 2021 год, который был урожайный, успешный, мы вырастили 106 миллионов тонн зерновых и технических сельхозкультур. Прошлый 2024 год мы закончили с показателем 77 миллионов тонн,

– заявил Виталий Коваль.

Министр отметил, что число территорий Украины не подлежат сельхозобработке, потому что на этих сельхозугодьях идут военные действия, они заминированы или оккупированы. Выходом из ситуации, по мнению Коваля, является интенсификация производства.