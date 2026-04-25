Если хотите землю с краю поля: как законно обменять пай в 2026 году

Владельцы сельскохозяйственных участков могут законно обменивать землю, чтобы получить более выгодное расположение. Однако такая сделка имеет свои правила и риски, которые важно учесть заранее.

Что такое обмен пая и когда он возможен?

Адвокат Виталий Сокуренко в комментарии 24 Канала рассказал, что первое, что надо отметить, в быту словом пай часто называют уже конкретный земельный участок, но юридически это не всегда одно и то же. Если у человека уже есть сформированный земельный участок с кадастровым номером и зарегистрированным правом собственности, тогда речь идет не о пае вообще, а об обмене земельного участка на земельный участок.

Виталий Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY Обмен земельных участков это гражданско-правовая сделка, по которой владельцы земельных участков передают друг другу в собственность свои участки на взаимовыгодных условиях. Такой обмен является двусторонним соглашением и регулируется нормами Гражданского кодекса Украины (ГКУ) и Земельного кодекса Украины (ЗКУ). Соответствующий обмен участками регулируется частью 2 статьи 37-1 Земельного кодекса Украины. Она прямо говорит, что владельцы земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, могут обмениваться такими земельными участками.

На практике, по словам юриста, это означает, если ваш участок находится внутри массива, а вы хотите участок с краю, надо найти владельца краевого участка, который готов на обмен, согласовать условия и оформить гражданско-правовой договор мены. Обмен возможен только между лицами, которые являются законными владельцами земельных участков. Если участок находится в аренде, обмен невозможен без согласия арендодателя.

Важно! Перед заключением сделки права собственности на земельные участки должны быть зарегистрированы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Также важно соблюдение законодательных ограничений. Например, нельзя обменивать участки, которые находятся под арестом или являются предметом судебных споров.

Как происходит процедура обмена земель?

Виталий Сокуренко отмечает, что процедура обмена включает несколько ключевых этапов. Сначала проверяются документы на оба участка: право собственности, кадастровые номера, выписки, наличие аренды и обременений. Затем согласовывается сам обмен: есть ли доплата, кто несет расходы на нотариуса, оценку, выдержки, регистрацию. Далее заключается договор мены у нотариуса, после чего регистрируется переход права собственности в Государственном реестре вещных прав. Если в процессе оказывается, что по границам есть проблема, сначала придется уладить кадастровую часть через землеустроительную документацию.

Преимущества и риски таких обменов земельными участками:

Плюс в том, что владелец имеет возможность получить участок в более удобном месте или с лучшими характеристиками, а также отсутствие необходимости в больших финансовых затратах, как при покупке нового участка.

Минусом могут стать возможные юридические проблемы, связанные с неправильной подготовкой документов, или риск оспаривания сделки, если одна из сторон не выполнила всех условий законодательства.

Обратите внимание! Обмен земельных участков в Украине является вполне законной процедурой, которая позволяет гражданам эффективнее распоряжаться своим имуществом. Однако, отмечает юрист, успешное осуществление такой сделки зависит от правильного соблюдения всех законодательных требований и надлежащей подготовки документов. В случае возникновения вопроса о заключении соответствующего соглашения следует обратиться к квалифицированному юристу, задача которого сделать так, чтобы вы поменяли не только контур на карте, но и не избежали рисков связанных с законодательством.

