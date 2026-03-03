Будут ли платить аренду за пай при его аресте?
Адвокат Виталий Сокуренко в комментарии 24 Канала рассказал, что сам факт наложения ареста на земельный участок не означает автоматического прекращения арендных отношений. Юридически это, как правило, ограничение распоряжения (а иногда – еще и пользования), но не автоматическое прекращение договора и не автоматическое освобождение арендатора от платежей.
То есть, по его словам, владелец не может продать землю, подарить ее или передать в залог. В то же время право пользования участком обычно сохраняется.
Исключение возможно только тогда, когда суд или следственный судья прямо запретил пользование земельным участком. Такая ситуация может возникать, например, в рамках уголовного производства. Если арендатор фактически лишен возможности обрабатывать землю из-за судебного запрета, вопрос оплаты решается индивидуально: или в судебном порядке, или с учетом условий договора о форс-мажоре. Если арест наложен в уголовном производстве, он может включать запрет пользования, но это должно быть прямо указано в постановлении/постановлении и подтверждено фактическими препятствиями.
Если же арест наложен из-за долгов владельца пая – это не прекращает действия договора и не снимает с арендатора финансовых обязательств. Арендная плата продолжает начисляться в соответствии с условиями договора. Измениться может только получатель средств.
Что происходит в стандартных ситуациях?
Юрист отмечает, что при стандартной ситуации, арендная плата продолжает перечисляться непосредственно владельцу земельного участка, а при наличии постановления исполнительной службы: если арест наложен также на доходы должника, государственный или частный исполнитель направляет арендатору соответствующее требование. В таком случае средства перечисляются на счет исполнительной службы для погашения задолженности пайщика.
Если в судебном постановлении или постановлении исполнителя прямо не указано запрет пользования, арендатор имеет право и в дальнейшем обрабатывать землю, а владелец – получать арендную плату. Ключевой вопрос всегда один: действительно ли арендатор не мог пользоваться участком из-за обстоятельств, за которые он не отвечает.
Единственное реальное основание для неуплаты – если участок в рамках уголовного производства изъяли или опечатали и фактически запретили доступ к нему. Если пользование землей стало невозможным, это может быть основанием для приостановления оплаты. Но такой факт нужно подтвердить документально,
– говорит Виталий Сокуренко.
При возникновении проблемных ситуаций по любым земельным участкам с последующим вопросом об уплате или неуплате арендных средств нужно действовать и оставаться в рамках закона.
Что делать в реальной ситуации?
Для арендаторов, самостоятельное прекращение начисления или уплаты арендной платы без надлежащих правовых оснований – это серьезный риск. Системная неуплата (особенно более двух лет) может быть квалифицирована как существенное нарушение договора и привести к его расторжению в судебном порядке (статья 32 Закона "Об аренде земли").
Адвокат отметил для владельцев, что если вам сообщают, что из-за ареста земли выплаты невозможны, требуйте документальное подтверждение – копию определения суда или постановления исполнителя. Если в документе нет прямого запрета пользования участком или отдельного указания по выплатам, отказ от оплаты является неправомерным.
В последнее время, в Украине участились случаи, когда законных владельцев участков внезапно лишают права собственности на землю по решению суда. Обычно прокуроры оспаривают старые решения о приватизации, утверждая, что земля на самом деле принадлежит или к заповедному лесному фонду или береговой линии.
Договор аренды земли может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
Арендодатель может односторонне расторгнуть договор, если арендатор задерживает выплату арендной платы более чем на 3 месяца.