Будут ли платить аренду за пай при его аресте?

Адвокат Виталий Сокуренко в комментарии 24 Канала рассказал, что сам факт наложения ареста на земельный участок не означает автоматического прекращения арендных отношений. Юридически это, как правило, ограничение распоряжения (а иногда – еще и пользования), но не автоматическое прекращение договора и не автоматическое освобождение арендатора от платежей.

То есть, по его словам, владелец не может продать землю, подарить ее или передать в залог. В то же время право пользования участком обычно сохраняется.

Виталий Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY Исключение возможно только тогда, когда суд или следственный судья прямо запретил пользование земельным участком. Такая ситуация может возникать, например, в рамках уголовного производства. Если арендатор фактически лишен возможности обрабатывать землю из-за судебного запрета, вопрос оплаты решается индивидуально: или в судебном порядке, или с учетом условий договора о форс-мажоре. Если арест наложен в уголовном производстве, он может включать запрет пользования, но это должно быть прямо указано в постановлении/постановлении и подтверждено фактическими препятствиями.

Если же арест наложен из-за долгов владельца пая – это не прекращает действия договора и не снимает с арендатора финансовых обязательств. Арендная плата продолжает начисляться в соответствии с условиями договора. Измениться может только получатель средств.

Что происходит в стандартных ситуациях?

Юрист отмечает, что при стандартной ситуации, арендная плата продолжает перечисляться непосредственно владельцу земельного участка, а при наличии постановления исполнительной службы: если арест наложен также на доходы должника, государственный или частный исполнитель направляет арендатору соответствующее требование. В таком случае средства перечисляются на счет исполнительной службы для погашения задолженности пайщика.

Если в судебном постановлении или постановлении исполнителя прямо не указано запрет пользования, арендатор имеет право и в дальнейшем обрабатывать землю, а владелец – получать арендную плату. Ключевой вопрос всегда один: действительно ли арендатор не мог пользоваться участком из-за обстоятельств, за которые он не отвечает.

Единственное реальное основание для неуплаты – если участок в рамках уголовного производства изъяли или опечатали и фактически запретили доступ к нему. Если пользование землей стало невозможным, это может быть основанием для приостановления оплаты. Но такой факт нужно подтвердить документально,

– говорит Виталий Сокуренко.

При возникновении проблемных ситуаций по любым земельным участкам с последующим вопросом об уплате или неуплате арендных средств нужно действовать и оставаться в рамках закона.

Что делать в реальной ситуации?

Для арендаторов, самостоятельное прекращение начисления или уплаты арендной платы без надлежащих правовых оснований – это серьезный риск. Системная неуплата (особенно более двух лет) может быть квалифицирована как существенное нарушение договора и привести к его расторжению в судебном порядке (статья 32 Закона "Об аренде земли").

Адвокат отметил для владельцев, что если вам сообщают, что из-за ареста земли выплаты невозможны, требуйте документальное подтверждение – копию определения суда или постановления исполнителя. Если в документе нет прямого запрета пользования участком или отдельного указания по выплатам, отказ от оплаты является неправомерным.

В последнее время, в Украине участились случаи, когда законных владельцев участков внезапно лишают права собственности на землю по решению суда. Обычно прокуроры оспаривают старые решения о приватизации, утверждая, что земля на самом деле принадлежит или к заповедному лесному фонду или береговой линии.

