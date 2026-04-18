Приватизировать огород пока невозможно

В период военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает "Земельный фонд Украины". Это временная мера для защиты государственных ресурсов.

Смотрите также Аренда земли в апреле 2026 года: сколько стоит гектар государственных участков

По словам специалистов, в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.

Важно! Если же вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.

Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.

Также подготовьте запрос к местным властям . Официально попросите объяснить основания запрета и получить письменный ответ.

Зафиксируйте факт пользования фотографии обработанной земли, акты осмотра или показания соседей могут стать доказательствами ваших прав.

После отмены военного положения – возобновите процедуру приватизации. Ограничения временные. После их отмены вы сможете подать заявление на оформление собственности.

У украинцев могут забрать земельный пай: какая причина и кто в зоне риска?