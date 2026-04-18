Приватизувати город поки неможливо
У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє "Земельний фонд України". Це тимчасовий захід для захисту державних ресурсів.
За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.
Важливо! Якщо ж ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.
Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.
- Також підготуйте запит до місцевої влади. Офіційно попросіть пояснити підстави заборони та отримати письмову відповідь.
- Зафіксуйте факт користування.Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.
- Після скасування воєнного стану – відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.
В українців можуть забрати земельний пай: яка причина та хто в зоні ризику?
Земельні паї можуть бути вилучені у боржників за несплату комунальних послуг, якщо борг не сплачується через договір.
В умовах воєнного стану діє мораторій на стягнення нерухомості за споживчими кредитами, проте експерти радять домовлятися про реструктуризацію боргів, щоб земельні ділянки залишалися у власників попри борги.