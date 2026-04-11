Кто из украинцев и почему может потерять земельный пай?

О том, что происходит на рынке земли, рассказал директор "Ривнетеплоэнерго" в программе "Диалоги".

Александр Ющук объясняет, что общий долг потребителей перед компанией составляет почти 240 миллионов гривен. Поэтому предприятие использует все законодательно возможные инструменты и методы для взыскания долгов.

Например, это может быть обращение в суд, если должник не платит задолженность через договор. В частности по решению суда работники исполнительной службы могут взять под арест счета должников. Бывают и более жесткие меры. Как отмечает Ющук, у некоторых должников за неуплату коммуналки изымали даже земельные паи.

Руководитель компании акцентировал, что исполнительная служба имеет законные полномочия на такие действия.

Что могут взыскать с должника на закрытие долга?

По закону "Об исполнительном производстве" должника могут даже выселить из единственной квартиры. Так, если сумма долга превышает 20 минимальных зарплат (172 940 гривен) – человека выселят из квартиры.

Если же долг меньше указанной суммы – исполнительная служба может взыскивать другое имущество. Машину, дачу, квартиру (если у должника не один объект такой недвижимости), земельные участки и паи.

Кроме счетов и денег на карточках, также могут блокировать зарплату. Частую из ежемесячной выплаты сразу отчислять на погашение долга.

Зато для Фактов ICTV адвокат Владислав Зайцев рассказал, что во время военного положения и 30 дней после его завершения действуют отдельные правила. Речь идет о моратории на взыскание недвижимости по потребительским кредитам.

На период военного положения кредитор не может реализовать свои права на приобретение жилья должника, его продажу или выставление на электронный аукцион,

– добавил адвокат.

В то же время эксперты советуют договариваться о реструктуризации долгов, чтобы потребитель мог остаться со своей землей и недвижимостью, несмотря на имеющиеся задолженности.

