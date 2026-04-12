Сколько стоит аренда земли в апреле?
О том, какие цены на аренду земли в Украине в 2026 году, говорится на ресурсе "Земельный банк".
Так, украинцам с 6 по 10 апреля предлагали следующие лоты субаренды государственных сельскохозяйственных земель из системы Prozorro.Продажи:
- Закарпатская область (4,61 гектара) – стартовая стоимость от 18 112,72 гривны;
- Закарпатская область (7,19 гектара) – стартовая стоимость от 19 959,55 гривны;
- Закарпатская область (7,21 гектара) – от 19 260,38 гривны;
- Хмельницкая область (23,78 гектара) – от 28 239,77 гривны;
- Хмельницкая область (24 гектара) – от 71 255,61 гривны;
- Закарпатская область (26,87 гектара) – от 105 916,56 гривны;
- Хмельницкая область (30,25 гектара) – от 35 922,67 гривны.
Обратите внимание! Проверять "свежие" и реальные цены на аренду земли можно на ресурсах государственных аукционов. В то же время чтобы дождаться готовых показателей аренды земли за гектар в определенной области или в Украине в целом, нужно дождаться статистики после торгов.
Последняя статистика ресурса две недели назад имела такой показатель: средняя стоимость субаренды за 1 гектар составляла 13 687 гривен.
Сколько стоит купить землю в Украине в 2026 году?
По исследованию Опендатабот в течение марта 2026 года цена земли с сельскохозяйственным назначением составляла в среднем 77 153 гривен за гектар.
Обратите внимание! В феврале один гектар земли стоил 69 780 гривен. Это на 10,6% дешевле, чем в марте.
Несмотря на то, что стоимость земли выросла, показатель марта не превысил январь 2026 года. Именно тогда зафиксировали самую высокую цену на землю с начала полномасштабной войны. Речь идет о почти 100 тысяч гривен за гектар, или если точнее – 95 768 гривен.
Самые дорогие земельные участки в марте продавали на Ивано-Франковщине, где средний показатель стоимости за гектар составил 172 495 гривен.
Дешевле всего в третьем месяце 2026 года стоила земля на Херсонщине – 35 668 гривен.
Сколько в среднем стоит гектар земли в Украине / Инфографика Опендатабот
Что еще известно земельные вопросы весной 2026 года?
Участники боевых действий имеют право на получение бесплатной земли вне очереди. Однако во время военного положения процедура ограничена. В частности во время войны не разрабатывают документацию по землеустройству. Поэтому УБД нужно будет ждать со всеми украинцами на восстановление полноценной работы Государственного земельного кадастра после войны.
В частности владельцы земельных участков могут обменяться ими. Для этого земли должны быть в пределах одного массива. А с юридической стороны нужно оформить обмен и заключить соответствующий договор. Однако следует учитывать, что обменять землю можно не только на другой участок, но и на движимое или недвижимое имущество, находящееся в собственности другой стороны договора.