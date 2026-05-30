Штрафы "кусаются": когда можно ловить раков в 2026 году и какие запреты действуют

Летом многие рыбаки отправляются на водоемы не только за рыбой, но и за раками. Но в Украине действуют сезонные ограничения, о которых следует помнить, чтобы не заработать штраф.

Когда можно ловить раков в 2026 году?

В июне ловить раков в Украине нельзя, поскольку действует нерестовый запрет, сообщает Госрыбагентство.

Его ввели, чтобы сохранить популяцию раков. Ограничения необходимы, чтобы они могли спокойно размножаться, вынашивать икру и пройти через первую линьку.

Впрочем, сроки запрета зависят от типа водоема. На больших водохранилищах он длится с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года. К таким относят:

Каневское;

Киевское;

Кременчугское;

Днепровское;

и Каменское водохранилища.

На других водоемах страны срок ограничения еще длиннее – с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026-го.

Заметьте! Эти правила не касаются Закарпатской области. Там в водоемах живет редкий широкопалый рак. Он занесен в Красную книгу Украины, поэтому ловить его нельзя весь год.

Основные правила ловли раков

С 1 июля рыбаки смогут ловить раков, но только соблюдая правила любительского и спортивного рыболовства.

В них прописано, что один человек может поймать до 30 раков в сутки на общих водоемах. Но на прудах с плавным рыболовством количество может достигать до 50 беспозвоночных.

Ловить разрешается:

руками;

леской с приманкой;

рогаткой;

раколовкой-хапкой, (диаметром до 70 сантиметров и ячейкой до 22 миллиметров);

и расщепом.

Но один рыбак может иметь не более 5 снастей.

Штрафы за незаконный вылов раков

Ловить раков рыбаки имеют право только определенного размера. То есть они должны быть не менее 10 сантиметров во внутренних водоемах Украины и не менее 9 сантиметров на реке Дунай.

В то же время ночью идти на раков, используя специальное оборудование для подсветки, запрещается.

Речные раки – это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение их популяции негативно влияет на общий природный баланс рек и озер,

– отметил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

За незаконную добычу этих беспозвоночных наказывают штрафами. Один такой рак обойдется в 3 332 гривен.

Заметьте! Однако возможна даже уголовная ответственность за особо серьезные нарушения правил. К тому же придется возместить ущерб рыбному хозяйству.

Напомним, в Украине действуют определенные правила вылова рыбы. Прежде всего во время периода нереста ловить ее запрещено.

Традиционно нерестовый запрет начинается 1 апреля, однако сроки его действия зависят от типа водоема. На реках и их притоках ограничения продолжаются до 30 мая, а в водохранилищах, озерах и заливах - до 19 июня.

Отдельно в Украине действует постоянный запрет на вылов редких видов рыбы, занесенных в Красную книгу. Речь идет, в частности, о белуге, севрюге и черноморском лососе. За незаконный вылов таких видов предусмотрены значительные штрафы – до 100 тысяч гривен.

В то же время для любительской и спортивной рыбалки на водоемах общего пользования специальное разрешение не требуется. Однако существуют ограничения по улову: одному человеку разрешено поймать не более 3 килограммов рыбы в сутки, а также дополнительно одну рыбу сверх установленной нормы.