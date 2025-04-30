10 тысяч гривен за гектар: правительство поддержит фермеров, выращивающих хлопчатник

В этом году фермеры южных областей Украины начали выращивать хлопчатник в промышленных масштабах. Правительство начало программу поддержки для фермеров, которые взялись за это дело.

Государство поможет аграриям, которые выращивают хлопчатник

Правительство приняло решение о начале программы поддержки агропроизводителей, которые выращивают хлопчатник, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Правительственном портале.

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Выплата будет составлять 10 тысяч грн на один гектар. Речь идет о трех регионах: Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Это будет стимулом для развития легкой промышленности, а также усилит обороноспособность государства,

– отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что в этом году более 2,6 тысяч агропредприятий получили льготные кредиты "5-7-9" на общую сумму 15,4 миллиарда гривен, а общий объем привлеченных аграриями кредитов по различным программам составил 34,6 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Кроме того, в апреле стартовали выплаты специальной дотации фермерам на 386 миллионов гривен для развития животноводства. Кроме того, благодаря программе компенсации 25% стоимости украинской агротехники сельскохозяйственные предприятия закупили более 6 тысяч единиц техники.