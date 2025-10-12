Как поймать щуку: советы, которые стоит знать рыбакам в октябре
- Осенью щуку лучше ловить на блесны и воблеры, особенно на подводных косах и возле зарослей растительности.
- В октябре температура воды снижается, и щука уходит на глубину, поэтому стоит использовать приманки с яркой окраской.
Осень является особой порой для ловли щуки, ведь она тогда проявляет особую активность, в частности в сентябре и в октябре. Кроме того, рыба ловится почти на все, что блестит, в частности блесны блесны, а также воблеры.
На что лучше ловить щуку осенью?
Из-за того, что она холодеет и становится прозрачнее осенью, по сравнению с августом, рыбалка на щуку также меняется, передает 24 Канал со ссылкой на Черкасский рыбоохранный патруль.
- В октябре температура воды снижается до 12 градусов, соответственно, мелкая рыба начинает уходить на глубину. За мальком на глубину уходит и щука. В таких случаях рыбакам советуют использовать для щуки специальные приманки, например блесна блесна.
Дело в том, что при низкой температуре воды лучше использовать для рыбалки приманки с ярким, "кислотным" окрасом, а в солнечные дни и в первой половине осени хороший результат приносят приманки, имеющие естественную окраску.
- В то же время в конце октября и в ноябре уже щука становится более пассивной, а потому не бросается на блесну блесну. В таких случаях нужно постоянно менять блесны, пока не подберете такую, на которую будет ловиться рыба.
- Стоит добавить, что осенью можно ловить щуку еще и на воблера. Это лучше делать на подводных косах, где скапливается мелкая рыба, также стаи малька могут стоять у берега.
Напоминаем! У Днепровском рыбоохранном патруле советуют ловить щуку возле зарослей подводной и надводной растительности, в частности, камыша и кувшинок. В то же время в октябре – ноябре трава в реке падает и рыба ищет укрытие в ямах и в глубоких водоворотах, поэтому щуку нужно искать в местах, где сужается русло.
Какие есть разновидности приманок для рыбалки?
Например, натуральные приманки работают больше на мирные виды рыб, то есть на карпа и карася. Среди самых популярных вариантов таких приманок является червь (для большинства пресноводных); черви (привлекают мелкую плотву и леща); мотыль (подойдет для зимней рыбалки, в частности на окуня); кукуруза (подходит для рыбалки на карпа и амура) и др.
Если же рассматривать искусственные приманки, то к таким входят блесны (подходят для ловли щуки и окуня); воблеры (позволяют ловить разную рыбу на поверхности и в толще воды); силиконовые приманки (эффективные для судака или щуки); попперы (присущи для ловли жереха летом) и др.