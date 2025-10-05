Какие приманки лучшие на ловлю щуки, окуня и форели?

Такие приманки эффективно работают на мирные виды рыб, то есть карп или карась, передает 24 Канал со ссылкой на Homester.

К самым популярным вариантам приманок входят: червь (для большинства пресноводных); черви (привлекают мелкую плотву и леща); мотыль (подойдет для зимней рыбалки, в частности на окуня); кукуруза (подходит для рыбалки на карпа и амура); тесто (на ловлю карася или линя, особенно для рыбалки летом).

Искусственные приманки

Преимущество таких приманок в том, что они долговечны. К основным категориям входят: блесны (колебательные блесны подходят для ловли щуки, а вращательные – для окуня); воблеры (позволяют ловить разную рыбу на поверхности и в толще воды); силиконовые приманки (эффективные для судака или щуки); попперы (присущи для ловли жереха летом).

Кроме того, как сообщают в Днепропетровском рыбоохранном патруле, для ловли щуки осенью лучше всего использовать воблеры. Также щуку ловить можно на блесны.

А в Житомирском рыбоохранном патруле добавляют, что ручьевой форель также можно ловить на блесны, но мелкие. Кроме того, это можно делать на воблеры и силиконовые приманки.

В какие дни ловить рыбу лучше всего в октябре?

Лучшие дни для рыбалки в октябре приходятся с 4 октября по 6 октября, с 12 октября по 17 октября, а также с 25 октября по 28 октября.

Зато хорошими днями для рыбалки считают с 9 по 11 октября, с 23 октября по 24 октября, с 29 октября по 31 октября.

Зато неблагоприятными днями считают: 1 – 3 октября, 7 – 8 октября и 18 – 22 октября.

Обратите внимание! В октябре рыбаки чаще всего могут поймать щуку, судака, окуня, леща и карпа, но его можно поймать реже, чем всех остальных.