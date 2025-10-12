Осінь є особливою порою для ловлі щуки, адже вона тоді проявляє особливу активність, зокрема у вересня та у жовтні. Крім того, риба ловиться майже на все, що блищить, зокрема блискучі блешні, а також воблери.

На що краще ловити щуку восени?

Через те, що вона холоднішає та стає прозоріша восени, порівняно із серпнем, риболовля на щуку також змінюється, передає 24 Канал з посиланням на Черкаський рибоохоронний патруль.

У жовтні температура води знижується до 12 градусів, відповідно, дрібна риба починає йти на глибину. За мальком на глибину йде і щука. У таких випадках рибалкам радять використовувати для щуки спеціальні приманки, як-от блискуча блешня.

Річ у тім, що за низької температури води краще використовувати для риболовлі приманки з яскравим, "кислотним" забарвленням, а у сонячні дні та у першій половині осені гарний результат приносять приманки, що мають природне забарвлення.

Водночас наприкінці жовтня та у листопаді вже щука стає більш пасивною, а тому не кидається на блискучу блешню. У таких випадках потрібно постійно міняти блешні, поки не підберете таку, на яку буде ловитися риба.

Варто додати, що восени можна ловити щуку ще й на воблера. Це краще робити на підводних косах, де скупчується дрібна риба, також зграї малька можуть стояти біля берега.

Нагадуємо! У Дніпровському рибоохоронному патрулі радять ловити щуку біля заростів підводної та надводної рослинності, зокрема, очерету та латаття. Водночас у жовтні – листопаді трава в річці падає і риба шукає укриття в ямах та в глибоких вирах, тому щуку потрібно шукати в місцях, де звужується русло.

Які є різновиди приманок для риболовлі?